獨家／超大咖歌王公布驚人月收入！變房地產大亨 日賺上班族10倍薪水
記者鄭尹翔／台北報導
81歲的「痛苦歌王」孫情迎來出道60周年，宣布將於11月8、9日舉辦《2025文平嫂重陽敬老感恩 孫情演唱會》，台中連唱三場，主辦單位更替他申請「金氏世界紀錄」，成為高齡歌手連唱紀錄的傳奇，接受三立新聞網專訪，也聊到自己過去曾是房產大亨。
回顧輝煌歲月，孫情當年在秀場叱吒風雲、紅遍全台，不僅唱片賣破百萬，秀場邀約不斷，更是演藝圈的「吸金王」。他回憶：「那時候月薪才一千多塊，我一天就能賺一萬多！」可見當時人氣與行情之高。
孫情透露，秀場最巔峰時期忙到沒時間投資，但仍靠著表演累積巨額收入，「那時候在文林北路美國學校附近，買了一間30坪的房子只要18萬，半個月就賺到了！」之後更陸續購入忠孝東路等地共13間房，堪稱房產大亨。他笑說：「那時候到處看房是我前妻喜歡，但買著買著也變成習慣。」
除了台北，孫情在夏威夷、中國也都有置產，如今雖已離婚、財產分配完畢，但他笑看人生：「結果不重要，能一路唱到掛，就是最大的幸福。」
《2025文平嫂重陽敬老感恩 孫情演唱會》將於11月8、9日登場，年代售票與四大超商均可購票。孫情感性說：「60年來觀眾讓我有舞台，這次我要唱給一路支持我的人聽，唱到最後一刻都不後悔。」
