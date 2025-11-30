獨家／超巧！ 男疑侵占40片保護貼 竟選到原失主店轉賣

男子到手機配件店說要便宜轉賣手機保護貼。（圖／東森新聞）





來看這件事情巧不巧，有一間位在台北東區地下街的手機配件店，這個月某一天深夜突然有位男子來訪，說要便宜轉賣手機保護貼。店家一看傻眼了，因為他們大概一個月前才遺失一批保護貼，檢查之後因為上面貼的條碼跟店裡的一模一樣，就確認這就是遺失的保護貼，等於這位男子涉及侵占，還好巧不巧選到原失主的店轉賣。

掉了什麼？手上一疊一片片，就是這手機保護貼片，原來它已經遺失快1個月，店家沒想到被這男子拿回來，而且不是歸還是要賣。

廣告 廣告

手機配件店店長王Laida：「他帶著這一包走進來，就說他弟弟經商失敗店收了，有一批玻璃貼想說把它便宜出掉。打開來之後我一眼就發現，這是我們專用系統上面入貨的條碼。」

拿起條碼掃描器一掃，馬上跳出商品資訊跟價格，王店長就是這樣確認是自己家的東西。手機配件店店長王Laida：「（跟他說）我也口說無憑，做給你看證明，他就倒退好幾步。」

回顧上個月10/21，王店長帶著這些保護貼要去別的分店補貨，不過去酒吧喝了點酒，神經放太鬆不小心弄丟，隔天想起來循線找，懷疑掉在捷運廁所，無奈也沒有監視器，市值約32000元。本來想摸摸鼻子算了，沒想到11/13這天失而復得。

事發就在台北東區地下街這間手機配件店，再往前走一點，馬上就有另外一間配件店，同一條路持續往前走，又再遇到一家手機配件店。

手機配件店店長王Laida：「這裡據我們所知就有6間配件店，不知道是我運氣太好，東西失而復得，還是那個大哥運氣太差。」

整個台北、整條東區地下街那麼多間配件店，撿到遺失保護貼的男子想轉賣，偏偏就選到失主的店，後續因為東西找到了，店家就沒再跟男子追究。只是還是要提醒，這樣的行為恐怕涉及侵占。不是自己的東西還是不要亂拿，以為僥倖，還是會被逮個正著。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

Simmpo獲德國萊因最高級認證 成全球抗藍光技術領航者

東區Dr.Phone保護貼專賣 全方位保護專家

東區Dr.Phone專業保護貼專門店 高透/藍光/防窺專門店

