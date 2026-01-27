獨家／超狂郁芳高院挺剴剴 36萬愛馬仕當墊板簽名

今天上午剴剴案二審宣判，藝人郁芳來到高院聲援，親民的郁芳竟把要價36萬元的愛馬仕包包當作簽名背板用，相當瀟灑。（圖／李俊賢攝）





今天上午剴剴案二審宣判，長期關注兒少議題的女星郁芳，今天上午依約來到高院現場替聲援民眾加油打氣，郁芳除感謝兒少團體的辛勞，也狠批廢死團體，已嫁作人妻的郁芳更是真情流露，記者觀察到，當時團體拿出簽名布條要讓郁芳簽名，但因為沒有支撐物，郁芳直接把肩上那只要價30多萬元的愛馬仕Kelly depeches 25手拿包，充當墊板簽名，相當俐落瀟灑。

郁芳揹著要價36萬元的愛馬仕Kelly depeches 25手拿包。（圖／李俊賢攝）

郁芳1992年出道，活耀在三台戲劇，在電影演出有不錯表現，也曾擔任節目主持人，2006年與斐麗珠寶總經理陳昱羲結婚，經常在社群平台分享生活，日前不僅前往四哥曹西平靈堂致意悼念，讓半個演藝圈都到場的陳漢典和lulu大婚，郁芳更是提前送上自家品牌的黃鑽大禮。

郁芳長期關注兒少議題，每每到場關心並給予支持者打氣加油時，郁芳都流露真情，哽咽流淚，今天原本傳出101董事長賈永婕也要前來打氣，但郁芳則表示，賈董另有要事不克前來。今天上午剴剴案二審宣判結果出爐後，郁芳就在助理陪同下來到現場，原本低調的郁芳最後在引導下接受媒體訪問。

郁芳把36萬的愛馬仕Kelly depeches 25手拿包當作簽名背板。（圖／李俊賢攝）

結束後郁芳也一一和兒少守護、剴剴戰士的成員一一致意，也相擁互相打氣，面對合照，郁芳也來者不拒，相當親切，甚至成員希望郁芳在簽名布條留名時，因為找不到支撐的板子，郁方索性就把肩上那只要價36萬的愛馬仕Kelly depeches 25手拿包，當作墊板拿來簽名。

