獨家／超荒謬！剴剴案再爆兒盟涉「串證」 2主管出庭前先找陳尚潔「委任律師」
兒福聯盟社工陳尚潔捲入「剴剴案」被訴過失致死，台北地院今天傳喚前兒盟執行長白麗芳、北區收養組組長葉亭希及督導葉詩宇作證，意外爆出串證疑雲。葉詩宇不經意證稱「看過筆錄」，審判長旋即追問「在哪裡看到的？」她坦承太緊張，因而詢問現任執行長陳麗如，她和葉亭希遂在本週二找陳社工的委任律師「諮詢」，進一步看到自己的筆錄；受命法官瞠目結舌地砲轟，「為什麼找被告律師諮詢？諮詢費是誰出的？你都不覺得奇怪嗎？」
1歲10個月的男童剴剴原本在周保母處養得白白胖胖，而兒盟社工陳尚潔接受新北市政府轉介剴剴出養案，卻未告知剴剴阿嬤可申請托育減免，兒盟決定將剴剴交給合作的惡保母劉彩萱，豈料陳女竟片面相信劉保母說剴剴會講髒話、自撞及磨牙的鬼話，害無辜的剴剴丟命。全案主謀劉彩萱一審被判無期徒刑、共犯妹妹劉若琳18年，全案上訴二審纏訟。
檢方查出，陳尚潔在案發後和兒盟人員討論如何應付檢警並增補修改訪視報告，檢方將她依過失致死、偽造文書罪嫌起訴。北院為了釐清陳尚潔忽視剴剴受虐並偽造不實訪視紀錄，今天依序傳喚白麗芳、葉亭希和葉詩宇3人作證，沒想到檢辯詰問最後一位葉詩宇時，3名法官竟當庭揭穿一齣可能涉及「串證」和牴觸「律師規範」的荒謬劇。
她昔稱「有過失」今翻供
檢察官今天當庭秀出偵查筆錄，詢問兒盟督導葉詩宇說，偵查檢察官曾問她，陳尚潔和保母劉彩萱是否有「利益關係」，當時她是否證稱「沒有，但陳尚潔『漏掉』一些觀察訊息。」葉詩宇解釋，她從未說過陳尚潔有漏掉觀察訊息，應是強調「陳社工可能受到劉彩萱說明的影響，才會有一些走向，偵查檢察官有一些訓斥，我不知道她想表達什麼…」
檢察官狐疑地說，筆錄都經她本人簽名，她沒有確認嗎？葉詩宇回想，「在偵訊結束前，檢察官播了剴剴的影片，我當庭就哭泣了，最後因為無法閱讀文字，只能簽了名就離開….」
受命法官胡原碩突然跳出來說，葉詩宇偵查所述和今天的法院證述不太一樣，「檢察官當時問你，陳尚潔是『疏忽』還是『故意』，你當時供稱，依我對尚潔的了解，可能是『過失』。這段話，你怎麼解釋？」
葉詩宇強調，她從沒說過陳尚潔有「過失」，當時她提出非常多說明，但檢察官卻訓斥她，「我只是點點頭，她（偵查檢察官）就寫了『過失』兩字。」胡原碩訝異地說，「你是說自己沒講，檢察官就這樣記載了？你們具結的證詞和今天說的話有重大歧異，這麼矛盾的證述是基於什麼樣的原因？」
法官：「講話不實」恐吃偽證罪
葉詩宇說，檢察官訓斥她的話，她沒辦法還原，檢察官當時認為她說的話不對，檢察官還當庭提示證詞說「這是兒盟的觀點嗎？如果不是兒盟觀點，是在包庇嗎？」她因為搞不清楚檢察官想表達什麼，只能一直點頭。「我跟檢察官說，依我對尚潔的認識，她是一個細心的人，檢察官反駁，我就描述可能的原因，檢察官就提示了一些筆錄說我講的不對。」
胡原碩問，「你有看到你的回答被記成這樣子？」葉詩宇說，她沒有印象了。
胡原碩指「你知道講話不實在會受到偽證罪的處罰嗎？為什麼具結之後，筆錄記載這樣，你為什麼沒有去反應？為什麼江怡韻（兒盟督導）也有這問題？」葉詩宇說，她也想釐清，到底是她自己沒聽到就點頭，所以出現落差，還是筆錄有些問題？
胡原碩持續追問拿出偵查筆錄追打，強調檢察官當時提示剴剴照片，問葉詩宇「為什麼不用寫訪視報告？」葉詩宇證稱有看過照片，還說「應該通報和寫訪視報告」，但後面這句是「手寫上去的」，為什麼要增補這段？這段對陳尚潔來說是明顯不利事證，「這是很嚴重的問題，請你好好仔細回想。」
葉詩宇沉默了一陣後表示，她知道有這些照片，但她簽名的時候沒辦法看到這些字….
胡原碩不放棄，質疑「檢察官手寫加註這些字的時候，有跟你確認嗎？照常理來講，檢察官必須跟你說，還是你認為，這個東西是檢察官事後自己加的？」
一句話引發法官好奇
葉詩宇說，她沒辦法回答這個問題，這是很大的指控，「我在簽名的時候沒看文字就簽下去了，但我應該沒講這句話。我不太確定，這是我第一次進入偵查庭，我以為一般來說就是這樣，但我看到這份筆錄的時候，我確實有疑惑，但我覺得只要是人，就會有一些文字上的疏漏，我沒有太去追究。」
但審判長吳家桐聽到「看到這份筆錄」的關鍵字，當庭接力追問葉詩宇「你看到這份筆錄的時候是什麼時候？」葉詩宇說，「我們去諮詢律師的時候有看到這份筆錄，但時間點已經忘了…」吳家桐非常吃驚，質疑「你說『你們』，除了你以外還有誰？」葉詩宇遂坦承，「前幾天要出庭，有去諮詢律師，律師這邊才有筆錄，我才看到筆錄….」
吳家桐說，「所以你從接受（檢方）訊問，到今天的（法院）訊問，你有看到筆錄？」葉詩宇說，「我跟我同事亭希…」
作證前竟找被告律師「看筆錄」
受命法官胡原碩說，「你們開庭前去諮詢律師看筆錄嗎？可以這樣子嗎？」公訴檢察官也吃驚強調「這有構成串證！」胡原碩說，「誰啊，你們去看哪一個律師？」葉詩宇小聲說，「我們去找『陳社工』的律師！」胡原碩說，「你們來作證前，有跟在場的蔡律師、朱律師諮詢嗎？」葉詩宇低聲表示，「是去找『蔡律師』，主要是針對出庭程序相關說明。」
胡原碩嚴肅追問，「這是何時發生的事情？在哪裡看（筆錄），禮拜幾？現場有誰？進行了多久？」葉詩宇坦承，「就在前幾天，應該是星期二（12/16）去的，在上班時間，我們去蔡律師的事務所。現場有我、葉亭希和兩位委任律師。整個過程很短，差不多半小時。」
胡原碩問她「你在諮詢過程看到什麼東西？律師有教你怎麼講嗎？」葉詩宇說，就是看到自己的筆錄，是蔡律師給她看的，但律師只叫她「如實說」就好。
胡原碩狐疑地反問，「但是你跟偵查中講得不一樣」，葉詩宇反駁說，「我就是如實講…」
胡原碩質疑，「律師到底是怎麼跟你講的？這不只是影響你，也會影響到律師的『職業生涯』，他們在30分鐘裡面，到底講了什麼？」葉詩宇表示，「就是在講開庭會發生什麼樣的程序、相關的位置、應答上需要怎麼樣的穩定性，我們對法律不清楚，我是好奇有關於之前偵訊過程的結果，就是筆錄的部分….」
胡原碩又問，「她有講到檢察官會問什麼問題嗎？」葉詩宇說，「律師說，筆錄會這樣呈現，可以想一想當時是怎麼呈現的。」胡原碩再問，「這場諮詢是兒盟安排的嗎？」葉詩宇無奈地說，「我不知道！」
誰安排的？她吐「3個字」
陪席法官趙書郁也加入戰局，「是兒盟通知你說，周二要找律師？還是你很緊張要找律師？」葉詩宇說，「我覺得出庭講話要很謹慎，所以提出這樣的想法，當時在偵查階段，我也有去諮詢律師…」趙書郁說，「你主動跟兒盟的『誰』說很緊張，請他們安排律師的？哪位上級長官？」葉詩宇回答，「我問了執行長」。
趙書郁問她，「所以這場會面是兒盟主動發起，不是律師要求的。」葉詩宇火速回答「對」。
趙書郁說，「你當下有跟律師反映，有很多你沒講過的話被記在筆錄上嗎？律師怎麼回應你的？有問你說為什麼要簽名嗎？」葉詩宇說，「律師有提到可以去調相關偵訊光碟…」趙書郁說，「律師有說，如果被問到這些問題要怎麼回應嗎？」葉詩宇說，「律師就說『如實回應』，聽到什麼就回應什麼。」
趙書郁說，你很確定「應該通報及寫訪視報告」這幾個字在偵查中是不是沒有說？你有講散落在這些語句中，還是你完全沒講到這些話？這跟你完全沒有說，是兩回事喔….葉詩宇沉默以對。
趙書郁說，「如果你完全沒說過這幾個字，我們就要去聽有沒有講到這幾字，確認那些跟你的說法不符。」葉詩宇說，「我覺得我沒有講」。
趙書郁又回，「你和葉亭希同時和律師訪談嗎？你知道葉亭希有沒有去看筆錄？」葉詩宇表示，「我不知道她的部分，我很專心看自己的…」趙書郁點出，「你知道（督導）江怡韻也有反映這件事（筆錄不實）嗎？你知道目前已經有3個證人反映這件事嗎？」葉詩宇沒有回答。
受命法官胡原碩冷不防問，你是問哪個執行長？葉詩宇回應，「是現任執行長」，胡原碩問她「是陳麗如嗎？」葉詩宇點頭。胡原碩表情驚訝的說，「你知道他們（律師）是陳社工的辯護人嗎？你不會覺得奇怪嗎？她為什麼要找被告律師來諮商？諮商費用誰付的？」葉詩宇被問到不知如何回答，只得低頭表示「我不知道」。
更多太報報導
剴剴之死！兒盟高層稱社工陳尚潔「沒錯」 法官逼問「為何不選周保母」答案曝
剴剴的最後一夜！體溫24度、多處瘀青、暴瘦沒呼吸 醫師痛揭「惡保母掰這些」
涉疏失害死剴剴！社工陳尚潔否認知情 證人曝她來電：說額頭有瘀青
其他人也在看
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 9 小時前 ・ 73
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 11 小時前 ・ 7
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 9
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 8
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 6
棒球》前台鋼張喜凱等球員加入廈門海豚！ 26人名單一半以上出身台灣
中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，今天廈門海豚隊公布26人名單，由台鋼雄鷹張喜凱領軍，還有不少台將，如：前富邦悍將蘇捷恩、林詠翔、前統一獅隊李嘉祥、左手側投戴宏鈞等，台灣球員為數不少。TSNA ・ 1 天前 ・ 56
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
23歲上進女清潔員殞命10度招無魂 殯葬業：冤死怨氣重
台南23歲陳姓女清潔隊員正在執行勤務時，遭酒駕的香酥鴨老闆駕駛賓士高速衝撞不幸身亡。鄭男不但酒測超標3倍，還謊稱「有找代駕」甚至脫產。今（18）日死者家屬返回現場進行招魂儀式，過程極度不順，連續擲筊 10 次皆未獲允杯，現場氣氛凝重哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 96
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 33
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 1 天前 ・ 106
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 11 小時前 ・ 104
中國女羽田機場暴走！瘋嗆台灣客、辱罵日語
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免前往日本旅遊，但仍有中國民眾赴日，且日前在東京羽田機場又爆出爭議事件，幾位中國遊客不知何故與台灣遊客發生衝突，一位中國女在過程中大喊「台灣是中國的」、...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 162
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 39
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
香油和麻油差在哪？營養師1秒破解 選錯恐害身體發炎
天氣冷颼颼，蓉媽咪營養師健康寶典分享，特別準備「麻油煎蛋＋薑汁花生湯圓+香鬆飯糰」給孩子們當早餐，沒想到大獲好評。但就有人好奇問：「麻油會不會太燥啦？」、「香油、麻油一樣嗎？」 香油vs麻油到底差在哪？ ．香油（一般以白芝麻油調和其他油品）香氣淡、顏色淺，可用來增添香氣、提味。市面上的香油為了降低成本，會加入其他油，如大豆油或其他油來調和以降低成本。大豆油的「Omega-6脂肪酸」含量高，攝取過量容易造成身體發炎。成分挑選「純白芝麻油」最佳，若想買調和的香油，建議仔細查看營養成分再決定是否購買。．純麻油（黑芝麻油）黑芝麻壓榨出來的油品，香氣濃郁、油質更穩定。非常適合爆薑、煎蛋、燉湯，是麻油雞的靈魂味道！ 純麻油其實很營養？ 中醫的觀點指出，麻油性味甘平，有潤燥滑腸、滋養肝腎的功效。適合體質虛弱者滋補，也可用於緩解落髮、失眠或便秘等症狀。 吃麻油容易燥熱？ 因為麻油常搭配「老薑」與「米酒」吃，老薑與米酒屬性偏熱，故麻油容易給人有溫補、燥熱的觀感。 麻油的營養價值？ 1、脂肪酸組成符合人體營養需求，同時含單元不飽和脂肪酸（如油酸）與多元不飽和脂肪酸油酸（如：亞麻油酸、次亞麻油酸）。 ．油酸常春月刊 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
47歲陳小菁當阿嬤 「9個孫子」過年撒50萬紅包
「戲說一姐」陳小菁17日與林秀玲、璟宣出席《百味人生》訪問，她2011年與大12歲的富商林佐岳結婚，繼女正是前陣子備受討論的「饅頭媽」，談到對方近況，陳小菁笑說饅頭媽現在肚子裡的寶寶，是她第9個孫子，年僅47歲就已經當「阿嬤」，讓一旁林秀玲也嚇了一大跳。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 4
止咳化痰粉「小鳥粉」要泡水嗎？藥師解答了
[NOWnews今日新聞]秋冬流感季，不少人感染流行性感冒，或是因溫差變化大開始有咳嗽症狀，而自行前往藥局買化痰粉，其中知名的「小鳥粉」Acetylcysteine化痰粉，有一派人認為是直接入口，另一...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 6
范世錡傳喊「剖他」捲于朦朧之死 親密擁抱蘇有朋合照被挖！兩人真實關係曝光
台灣偶像男團始祖「小虎隊」三位成員吳奇隆、蘇有朋、陳志朋近年都在中國發展，蘇有朋還為今年中國電影金雞獎擔任主持人，不過網友挖出他與中國男星范世錡過往的擁抱合照，因范世錡捲入于朦朧命案，一張照片瞬間掀起討論。鏡報 ・ 15 小時前 ・ 10
2025 Yahoo十大戲劇排行榜Top 10｜台灣人最愛追什麼劇？ 台劇/韓劇/陸劇全上榜！趙露思、IU意外征服觀眾的追劇魂！
2025 Yahoo戲劇影集排行榜 Top10 片單必須要知道！今年台灣全民追劇追什麼？年度 Yahoo關鍵字搜尋量最高、網路討論聲量與Yahoo電影戲劇編輯部綜合加權精選的「年度最愛劇集」絕對能幫大家防漏、把今年必追好戲都補齊！台灣觀眾葷素不忌，台韓陸劇都愛追：趙露思主演的《許我耀眼》是年底秋冬必看陸劇，《苦盡柑來遇見你》IU以及潤娥、李彩玟的《暴君的廚師》也為大家帶來美好甜蜜的韓劇體驗，征服大家的追劇魂。《我們六個》則是2025話題台劇翹楚！一起來看今年的Yahoo奇摩戲劇影集排行榜Top10。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 62
他開嗆藍白民意那麼強大就倒閣、彈劾賴清德！不然就閉嘴
罷免是「公民權」，與憲法中「倒閣」、「解散國會」行政立法彼此制衡的權力無涉。國民黨不要一直喊著「32：0大罷免大失敗」，既然你們民意那麼強大，那就倒閣吧！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 555