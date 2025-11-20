獨家／越捷航班突取消 從富國島變「桃機一日遊」

航班取消，乘客忙著收拾行李。（圖／翻攝自threads＠chaowei0331）





乘客控訴，搭乘越捷航空，飛機都已經在滑行了，卻突然折返，「航班取消」讓人好傻眼。

機艙廣播：「富國島的VJ845航班，將因機械檢修因素，更改航班起飛時間，請您攜帶所有隨身行李，並前往登機口候機室。」

飛機都準備要起飛了，卻突然喊卡，機組人員廣播，要乘客們準備下機，大家連椅子都還沒坐熱，臭著臉匆忙收拾行李。

地勤人員：「護照登機證，轉機卡貼紙都有喔。」只見登機口擠滿了人，乘客們大包小包超級狼狽，聽著地勤人員的導引，思考下一步該去哪。

當事乘客：「我們原本從兩點起飛，因為我們從台灣，從台北到富國島的航行時間，是三小時五十分鐘，我們真的有地方可以入住的時候，按照時間看，其實我們應該，本來就應該在富國島了。」

乘客無奈，自己搭乘越捷航空VJ845，從台北前往富國島，下午一點鐘上機，滑行到一半，飛機卻突然折返，大家在飛機上，坐了大約兩個半小時，最後換來一句，航班取消，讓大家相當錯愕，只能暗自慶幸，還沒有把出國行程，全部安排好。

當事乘客：「因為這一次我是跟一群朋友出去，我們是自由行，我們都是P人，我們只有訂了兩晚的住宿，剩下所有行程，都還沒有預定。」

度假之旅變成桃園一日遊，不過乘客也分享，當晚越捷航空安排了住宿還有晚餐，作為補償。航班為何會突然取消，越捷航空沒回應，但已經讓大家的行程全被打亂。

