獨家／趕不走！房子遭法拍 男寄生「機械車位」住逾2年

男子家當搬到機械車格，竊取大廈的電力，已經住了兩年多。（圖／東森新聞）





高雄市新興區一處華廈，一名屋主長期在國外，最近委託仲介賣房，這才發現地下機械停車位，住了一名不速之客，男子家當搬到機械車格，竊取大廈的電力，已經住了兩年多，原來這名男子是前住戶，三年前房子被法拍，他就住到地下室，利用之前當管理員留下的遙控器，從車庫出入口進出，目前屋主已報警告侵占，管委會也要告竊電。

記者vs.涉侵占車位男子：「（這好幾個車位都是你的喔），沒有啦，車位都是公共設施，因為升降的機械出問題。」

地下停車場最角落的這格機械車位，停的不是車，而是堆滿家當，躺椅、睡袋、板凳、電風扇等等，男子把這裡當成家，甚至大剌剌的插插頭用電，但其實這是別人的車位，男子也早已不是住戶。

涉侵占車位男子vs.記者：「你不要弄啦，等一下把你趕出去我跟你說，（這是壞掉了嗎），你都不要動啦，（你是要幹嘛啦，這裡都故障了），都不要動啦。」

涉嫌侵占住戶的車位，還大聲嚷嚷趕人，最後鬧到連警察都來了，屋主相當無奈，要賣房車位卻被男子佔據。

事發地點在高雄市新興區，這名郭姓男子原本住在五樓之一，三年前房子被查封法拍，過了半年多，現任屋主要求他返還房屋，因此郭男就搬到地下室，把機械車位當雅房，直到去年底該車位的屋主要賣房，委託仲介來查看屋況，才發現他已經在這長住超過兩年，怎麼趕都趕不走。

郭先生都從車庫的這個門出入，因為他之前當過管理員，因此有遙控器，可以直接從這裡隨意進出。

當事屋主：「在日本結婚居住20幾年，我覺得台灣想像不出來，個人的住宅，竟然有被非法侵占，而且也不能依法令的方式，我覺得台灣萬萬稅，沒有保障到人民該有的權利。」

受委託房仲林先生：「我問他說，欸先生你怎麼在這裡，他是說這個車位是大家的啊，不合乎邏輯。」

停車場的確是公設，房子被法拍男子已經非住戶，理當無權進入大廈範圍，停車場也只能用來停車，目前管委會已經裝設監視器蒐證，將要提告郭男竊水竊電。另外屋主也已報警提告侵占，老舊大廈地下室已鮮少使用，但不是住戶的人住進停車場，恐怕誰也不敢下手購屋。

