獨家／趕年前翻新！ 廚房「整套換」來不及 專家：先改「3機1爐」

不少人想把握年前除舊佈新，根據統計，廚房是大家最想先翻新的空間。（圖／東森新聞）





想趁過年前替家裡除舊佈新，不少人第一個想到的就是天天要用的廚房，但如果想換整套櫥櫃、檯面，現在才動工，恐怕很難約的到人裝修。所以也有不少人會選擇買新廚具，像抽油煙機、洗碗機、烘碗機尺寸都已經規格化，買了就能換，不過挑選上要注意種種眉角。

不少人想把握年前除舊佈新，根據統計，廚房是大家最想先翻新的空間，而從瓦斯爐到檯面，有哪些是在這一個月內隨買隨換，專家教你這樣看。

廚具業者王子鈺：「現在過年前的話，大部分的排程都已經滿了，所以目前有興趣的客人，我們一般會預約在年後來做，最好的話我們是兩個月前來預約，這樣會比較有餘裕。」

想趕在年前櫃體檯面一次拆除翻新，恐怕來不及，只能退而求其次，因為目前多數廚具尺寸都已經規格化，不少主婦會從這裡換起。

廚具業者王子鈺：「很多客人詢問，像這種半隱藏式抽油煙機，以安裝來講，旁邊最好要有窗戶，就近排煙；那如果在排油煙機正後方，我們盡量避免要有窗戶，這樣來講安全性比較高。」

抽油煙機主要三大類：平背式排煙效率高，但噪音也大；隱藏式雖然美觀，但安裝時要特別預留空間；底下的瓦斯爐檯面要是想一起換，玻璃也比不鏽鋼耐刮好清，再下一層櫃子也有細節。

廚具業者王子鈺：「一般來講，（櫃子會裝）我們的抽屜，通常拉開方便，拉籃是方便取用，一般收納這也非常好利用。」

為了空間美觀，也有不少人會把收屜櫃碗櫃二合一，或裝嵌入式洗碗機。但進排水位置很常對不上，也有分離式或桌上型洗碗機。要是不缺廚具，卻想要讓廚房煥然一新，也有人會只換門片。年前櫥具翻新眉角多留意，換的合用耐用，才有迎新好心情。

