獨家》趙少康本月20日將發表首本自傳 藍綠白大咖都會到場力挺

中廣前董事長趙少康在主席選舉之後，回歸媒體人本色，專注在主持政論與廣播節目，少有公開受訪或活動，而據《風傳媒》掌握，其實並非趙少康已經忘情於政治，而是專心在準備出自己第一本自傳回憶錄「七十少年、趙少康的時代現場｣，新書將在本月20日於立法院內正式發表，屆時全台政壇不少重要人士都會到場，包含立法院長韓國瑜、國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌、民進黨團總召柯建銘等人都會出席。

趙少康新書將在本月20日於立法院內正式發表。（讀者提供）

據了解，趙少康會興起寫自傳的原因，還是因為動了一場風險很高的心臟手術，術後覺得人生還有很多事情需要嘗試，所以才準備寫書，所以書本一開頭就是從手術開始寫起，原本書已經接近完成，但在主席選舉後，趙少康認為還是需要還原整個主席選舉的過程，所以才將新書出版時間延後到現在。

新書預計在1月20日上午9點發表，記者會地點選擇在立院群賢樓101會議室，包含立法院長韓國瑜、國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌、民進黨團總召柯建銘、國民黨團總召傅崐萁、國民黨前副主席郝龍斌與不少藍營立委等人都會出席，也是政壇難得能匯集藍綠白重要政治人物的場合。

