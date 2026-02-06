獨家／跌破眼鏡！黃國昌子弟兵周曉芸新北三蘆初選爆冷落敗 已提申覆

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨本週進行議員初選，日前進行新北三蘆選區民調，被視為黨主席黃國昌子弟兵的周曉芸，意外輸給對手陳彥廷，由於陳彥廷對於選民來說相當陌生，本身據指出也並未經營地方，因此民調結果跌破眾人眼鏡，據悉，由於結果相當接近，周曉芸已提出申覆。

周曉芸。（圖／周曉芸臉書）

民眾黨本週進行議員初選民調，2月2、3日先進行桃園市第三選區（八德區）、新北市第八選區（樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區），4日公布結果，新北土樹三鶯部分，吳亞倫勝過黃承鋒，桃園八德區，江沛育贏過林晏良。

而新北市第四選區（蘆洲區、三重區）是4日至5日舉行民調，照流程，應該是今（6）日下午會公布，但遲未公布。據悉，民調結果，「四大金釵」之一周曉芸，以些微差距，敗給相當低調、無名的對手陳彥廷，跌破眾人眼鏡，而由於差距些微，周曉芸已提出申覆，因此尚未公布結果。



