獨家／跑路？汽修廠鐵門貼討債傳單 苦主：送修車怎取

屏東縣鹽埔鄉一間汽車保修廠，鐵門拉下還被貼滿A4大小的討債傳單。（圖／東森新聞）





屏東縣鹽埔鄉一間汽車保修廠，鐵門拉下還被貼滿A4大小的討債傳單，寫著：「騙人血汗錢、出來面對」，鄰居說快2周沒見過老闆，陸續有三四十人上門討債，就有債主說借他20萬說買機器，人就搞消失，網路上還有苦主說送修車子還在裡面該怎麼辦，也有廠商上門要請款才知道老闆疑似跑路，嚇了一跳。

鹽埔鄉維新路的這間汽車保修廠，鐵門拉下，但門口被貼了，一大堆A4大小的討債傳單，寫著出來面對債務，還我血汗錢，另一種版本，則寫，這間保修廠負責人，騙人血汗錢出來面對，剛好有廠商開車經過，想來請貨款，才知道老闆疑似跑路了。

汽車保修廠廠商vs.記者：「我是他的廠商啊，（要討債討不到嗎，他是怎麼樣了嗎），跑路了，（他是跟你叫零件嗎） 對啊。」

廠商說老闆還是名義消，開業5年多他相當驚訝，門口還停了一輛撞壞的藍色轎車待修，鐵門內還有苦主車子在裡面，有網友就PO文說請問有人認識老闆，還是可以幫忙開一下鐵門嗎？，我的車子還沒修好就跑路了，東西還在裡面拿不到有點苦惱，鄰居則說已經快2星期沒看過老闆，期間至少3、40人來要債。

汽車保修廠鄰居：「過的很風光，還開BMW休旅，（有很多人來討債嗎？），很多人借了很多地方，差不多快20萬就是現在找不到他的人，剛借3天而已，人就落跑了，他家人又不幫他處理，很可惡他這個行為很惡劣。」債主說老闆說要買機器才借他錢，結果沒幾天搞消失。

轉接語音信箱，被控跑路的老闆電話直接轉語音，警方也到場了解，釐清怎麼一回事。

屏東縣新圍所所長張浩哲：「切勿以張貼紙條騷擾或恐嚇等不法方式討債，否則可能涉及刑事責任。」

律師洪秀峯：「他（車主）首先要破壞門鎖，進入他人的住宅，那可能有無故進入，他人住宅的刑事責任的問題，而且也有可能有毀損。」據了解，林姓老闆開的汽車保修廠，這地方是租來的租約沒到期，車主也無法透過房東開鎖取車，只能跟債主一樣要求老闆盡快出來面對。

