獨家／跑車小心！2男狂砸酒瓶 「超跑巷」布滿碎玻璃
記者蕭羽秀、蔡効儀／台北報導
14日清晨6點多，台北信義區松壽路的「超跑巷」，出現2名男子持酒瓶不斷朝路中丟擲，簡直把危險當有趣。實際直擊現場，即便經過環保局人員多次清掃，路面上還是留有許多碎玻璃，讓不少超跑車主憂心輪胎和零件受損。對此，環保局和警方將一起追出涉案嫌犯，依法開罰。
爆裂聲此起彼落，仔細一看，竟然是兩名男子拿起酒瓶就往路中亂砸。
目擊民眾：「怎麼都沒有人阻止他們，都沒有人過來。」
外國遊客看了好傻眼，不過他們兩人疑似把這當有趣，一手砸酒瓶，一手還拿手機錄影，甚至互拍影片，笑的十分開心。
記者蕭羽秀、蔡効儀：「兩名男子惡意在台北市超跑巷丟擲啤酒瓶，即便現在經過多次的清掃，道路的路面上還是留有滿地的碎玻璃，而且綿延超過110公尺 。」
事發就在14日清晨6點多，直到傍晚，路面兩側仍留有大小碎玻璃，不僅可能害路人行經被刺傷，超跑巷名車車主們更是擔心輪胎和鈑金會受損。
保時捷跑車車主：「跑賽道的話，用補(胎)的，有的還會覺得強度不夠，輪胎沒氣的話，它壓到輪框的話它可能會變形，然後就要整個換輪胎，如果是換的話(重烤漆)，就變成不是原漆，那你在二手價的話就會有所折價。」
開著新車價超過9百萬元保時捷992.1的車主，平時經常參加競賽，對於輪胎有高度要求，加上為了有足夠抓地力，跑車輪胎比較黏，實際觀察，已經有許多名車輪胎上滿是玻璃碎片，恐怕會導致零件破損。
目擊民眾：「丟了有個5分鐘，我們真的看到一堆車子，真的都直接輾過那個玻璃。」
對此環保局人員為了確保用路人安全，還在下午派出數名人員加強清潔。
北市環保局環清科專員陳浩彰：「違反廢清物清理法污染地面，會處2400元到6000元的罰鍰。」
雖然目前警方尚未接獲到受害民眾報案，不過將會和環保局人員一起揪出兩名行為人，不讓他們繼續危害用路民眾安全。
不良行為，請勿模仿！
