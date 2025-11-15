獨家／跟台大不同！道地義式披薩「較大片」給刀叉自己切

義式披薩的特色就是薄跟大，而且很傳統的不會切片。（圖／東森新聞）





義大利道地披薩跟臺灣的義式披薩有什麼差別？從尺寸就有很大的差別，因為義式披薩的特色就是薄跟大，而且很傳統的不會切片，會給刀叉你自己切。

薄薄餅皮拉好送進烤箱，1分半到2分鐘就能出爐，再後製加料，這是道地的義式披薩，熱騰騰剛出爐，義大利常見的披薩尺寸直徑有30公分，甚至還有可能再更大。對比一看，比較小的則是亞洲，台灣常見直徑大概是24到26公分。

民眾：「厚的大概4片飽，3到4片，當正餐的話我一個男生應該是可以，畢竟是比較薄的那種，小的尺寸或是薄皮的，比較有辦法吃到那麼多。」

義式披薩特色通常比較薄，還會比較大片、不會切。義式披薩店執行長鄭羽辰：「在當地最傳統的披薩專賣店，披薩上給你刀叉，你自己切，大小自己決定。義大利他們其實是不習慣分享自己的披薩給別人，包括義大利麵，也是他們是自己吃一盤。」

不只吃的習慣，連口味兩國也差很大。就跟你說了不要，但台灣人硬要把鳳梨加進披薩裡面，難怪時常有人說「台灣人惹怒義大利人」，但幽默的是台灣披薩品牌，曾靠這道無花果入料的創意，勇奪2019年義大利拿坡里世界披薩錦標賽中的冠軍。

義式披薩店執行長鄭羽辰：「道地用天然的莫札瑞拉起司，天然的一些蔬菜。台灣最喜歡放水果，對他們來講水果就是屬於餐後的，水果不可以放在披薩上面。像台灣人吃陽春麵，上面放一片鳳梨，你可能也覺得怪怪的，滷肉飯上面放藍紋起司，你也會覺得說怎麼要放這個。」

討厭還是欣賞，另一家台灣品牌把鳳梨藏在餅皮角落，不會太搶戲，也在當地披薩比賽中獲銅牌。鳳梨到底是先不要還是我偏要，又掀起披薩界的國仇家恨。

