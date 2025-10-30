獨家／跟監偷拍責任全推給林姓攝影 黃國昌狗仔團切割策略曝光
台北地檢署偵辦黃國昌狗仔團案逐漸進入核心，查金流與指揮鏈兩線並行。幾位被告多將責任推給林姓攝影記者，並試圖切割黃國昌責任。但檢方掌握其在狗仔工作群組的指揮對話與會議細節，並持續追查其民眾黨立委任內是否涉指揮偷拍。
另傳聞，黃國昌及好友張晉源曾在2021年前後，多次一起前往香港，這和凱思國際金流有無關係？仍待調查，不過，黃國昌完全否認曾去香港。若金流涉敵對境外勢力，恐觸反滲透法。
光復節連假過後，台北地檢署持續偵辦立委黄國昌狗仔集團案，檢察官再度約談相關被告，除了前中央社記者謝幸恩及黄國昌之外，其餘被告林姓、陳姓、方姓記者及黃國昌前助理李郁衿等四人都已經陸續被約談。若再加上先前約談的多位證人，案件調查逐步進入核心。
檢調分成兩條線進行調查。一條主查聘用跟監狗仔的凱思國際金流，另一條則查黃國昌在狗仔團裏面的角色，他是否直接指揮狗仔隊跟監政敵並進行政治攻擊？
傳黃國昌張晉源多次共赴香港
據知情人士透露，查金流的部分，發現一個奇怪的現象。傳聞在2021年前後，黃國昌及他的麻吉前永豐銀總經理張晉源，曾多次一起前往香港。由於當時疫情未解，兩人一起出入的次數又多，會不會和凱思的金流有關？目前還不得而知，真相仍有待檢調進一步查證。
另據傳，一位深受柯文哲倚重的黃姓市府顧問有時也加入，三人會在香港碰面。這位黃姓顧問和張晉源是多年舊識，交情不錯。他在2014年從民進黨離開，加入柯P的競選團隊幫忙，之後就成為柯P夫妻非常信任的人。他們三人都前去香港，究竟是單純的旅遊？或者有特殊任務？仍有待釐清。
對此，黃國昌則發出聲明否認表示，「黃國昌本人之前為了支持港人的民主運動申請去香港都被拒絕，早已是公開資訊，2020年卸任立委後，連簽證都未再嘗試申請，更遑論前往香港，出入境資料清楚明白。」
對照時間序，凱思國際是2021年底成立，2022年四月，凱思即注資《民報》1000萬元並取得經營權，而黃國昌好友張晉源則以凱思法人代表名義出任《民報》董事長，直到隔年六月才辭任。加上黃、張兩人，傳聞先前曾多次一起前往香港的時間，難免啟人疑竇。
張晉源任董座時期的《民報》，儼然就是黃國昌的媒體分身，藉報導形塑輿論方向，達到政治攻防的效果。而當時黃國昌仍是時代力量的重要成員，背地裏卻以揭弊為由操控著媒體，明顯政媒不分。
設斷點 跟監偷拍責任全推林姓狗仔
雖然，當時黃國昌還沒有民眾黨立委的身分，不過，據知情人士說，近期幾位挨告的狗仔成員被檢調約談時，都刻意淡化黃國昌和他們開會、並指揮狗仔隊的角色。同時還把所有指揮調度及決定跟監對象的責任，都推給在2022年一月底，被前中央社記者謝幸恩召募到國昌狗仔團的林姓攝影記者身上。
林姓攝影記者過去在《壹週刊》，主要擔任財經路線的攝影工作，政治方面的踢爆新聞及跟監偷拍，並非他的強項，在狗仔團中，他頂多就是個攝影小主管。按照一般媒體分工，攝影主管根本不可能是決定跟監對象的人，如果有一個新聞要動用跟監偷拍，決定者一定是文字主管，也就是召募他到黃國昌麾下工作的謝幸恩。而謝幸恩的直屬老闆、也直接參與狗仔工作群組運作的黃國昌，一定會扮演重要指揮的角色。
知情人士透露，其他人會把責任全推給林姓攝影，應該是律師的訴訟策略。第一先設斷點，先盡量避免黃國昌捲入跟監風暴。然後，再提出凱思國際營業項目本來就有媒體，且他們和《民報》、《菱傳媒》都有合作協議，代表狗仔跟監政治人物是師出有名。狗仔成員自我辯護的方向，其實也和先前在王義川官司獲不起訴的說法差不多。
檢調掌握黃國昌指揮狗仔對話
不過，想要淡化「老師」黃國昌的角色，恐怕有點困難。據消息人士說，不僅有人已經說出，黃國昌平常和狗仔們開會的細節，檢調也已經掌握，黄國昌在狗仔工作群組中指揮及互動的對話。目前需要再突破的部分，在於黃國昌當上民眾黨立委之後，是如何指揮狗仔們，無差別跟監綠營政敵的細節。
事實上，黃國昌自己也很清楚，2024年當立委後的期間，指揮狗仔隊跟監偷拍更加敏感可議，因此，他曾對外說，當立委後就沒指揮狗仔，也就是把2024年當作一個時間的斷點。狗仔團內部成員也判斷，2024年之後內部工作群組的運作狀況，應該不會有人有外洩才對。
知情人士表示，凱思國際的資金來源，將會是本案反滲透法最後會不會成立的關鍵。以陳時中在台北市長選舉投票前，在喆園餐廳被跟監偷拍，照片最後並拿給藍營徐巧芯，攻擊陳時中涉嫌「鹹豬手」，這些作為確實都影響了選情。倘若資金果真來自境外敵對勢力，那跟拍的狗仔及指揮的人，恐怕都有事。知情人士強調，狗仔團成員若以為，再用之前王義川跟拍案的訴訟策略來打官司就可輕鬆過關，那可能過於樂觀。
針對黃國昌否認去香港，並要求《鏡報》在今天中午前道歉，否則提告一事，《鏡報》總編輯邱銘輝表示：「提告是黃委員的權利，我們歡迎提告，這樣就可以透過法院調出入境紀錄，並讓真相大白！」
★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。
