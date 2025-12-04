獨家／跨區點名承辦、未配槍誘捕 北市警遭搶300萬爆3疏失！員警火速調職

中山分局長春所10月底誘捕嫌犯時遭搶走300萬現金，現傳出5名員警均未配槍。

北市中山分局長春所10月底誘捕虛幣詐騙犯，反遭對方當街搶走300萬，2名員警還被打到頭破血流，事件曝光後讓警方顏面盡失，高層要求檢討誘捕行動疏失。據了解，內部調查結果初步認定，長春所犯下3大疏失，尤其是被害人指定警員承辦、誘捕未配槍最令人非議，目前該警已被調整勤務，調至其他派出所，不再參與後續偵辦。

這起讓北市警顏面盡失的案件，源自於今年7月間，新北市50歲的陳男與網路幣商交易時，被騙走價值28萬元的虛擬幣，陳男不甘損失，打算聯合警方誘捕嫌犯。他一方面另開帳號搭訕幣商，另一方面跨區向北市長春派出所報案。

據了解，警方當下建議陳男使用玩具鈔票，但他堅持帶真鈔。誘捕行動當天，員警配合出動5人，在雙方面交地點埋伏逮人，但5名員警均未配槍，最後發生這起「誘捕反遭搶」離譜事件。

指定警員辦案 二度被搶後質疑程序瑕疵

警方啟動內部調查後，初步認定整起事件有3大不尋常疑點。

其一，被害人陳男是在新北市面交遭詐，他卻找上台北警方協助誘捕；其二，陳男生活圈、工作地點均與長春派出所沒有地緣關聯，他卻指名某名員警處理此案，這點也在警方內部引發討論。最後，5名員警明知陳男攜帶300萬真鈔面交要誘捕嫌犯，但5人均未配槍前往，顯然行動前未進行風險評估、太過大意。

根據《鏡報》掌握，陳姓被害人當初在新北遭詐騙，卻選擇到與其無地緣關係的長春派出所報案，疑因他認識這名長春所員警，才會跨區報案，指定這名員警承辦此案。目前該名員警已被調往轄區內另一派出所，不再參與後續偵辦。

據了解，陳姓被害人被騙28萬元後，偕同警方設局誘捕不成又痛失300萬元，雖然承辦員警聲稱是陳男堅持用真鈔，但陳男事後不甘損失，對警方執法過程也頗有微詞，一度向立委陳情，質疑警方辦案程序有問題，但近期卻突然銷聲匿跡，警方也聯繫不上本人。

中山分局強調，調動屬行政安排，但是否與本案相關仍待釐清，已啟動行政調查，全面檢視現場執法流程、物品管控及後續處置是否合規，若查有不當，將依法依規處置。

目前全案檢方總計聲押6人，主嫌范男、曾男、負責開車的林男以及到場支援的陳男4人收押；蒲姓少年、王姓少年則遭收容，其餘涉案者包括林男妻子、19歲張男、19歲詹男、41歲王男、28歲甘男、許姓未成年少年等人，總計13人依強盜、搶奪及組織等罪送辦。警方也查扣兩輛賓士車C300，一輛為犯案車輛丟棄於新竹山區，另一輛已被脫手賣給新北市一間二手車行、賣得80萬元，兩車均遭法院裁定扣押。

