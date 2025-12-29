獨家／跨年冷颼颼！ 羽絨衣、針織帽「百元起」民眾搶翻

廠商將針織帽、圍巾等保暖衣物拿出來特賣。（圖／東森新聞）





冷氣團又要來了，尤其是跨年，更要增添保暖衣物，像是針織帽、圍巾，外銷歐美的廠商就把樣品拿出來特賣，另外，也有外銷成衣業者，上半年因為美國關稅大戰，造成庫存太多，所以把羽絨外套下殺一折，新年前要想辦法出清囤貨。

民眾：「這一件這件啦。」

你拿我挑，雙手一起來，就怕動作慢了，喜歡的被買走，還沒看清楚有什麼，一大袋就被挑走。

天氣好冷趕快多穿一點來保暖，先套上保暖背心，還是要換上羽絨外套，而且顏色還很多變，不只短版還有加長版的，各種長度各種顏色都可以任選。

小孩才做選擇，大人全都要，結果這位大哥一口氣就買了4大袋，數一數買了22件。

民眾：「就是幫家人順便看，因為就是蠻划算的，所以覺得反正就來了，就順便幫家人一起帶一袋，這樣比較溫暖好過年。」

一袋又一袋保暖衣、羽絨背心、外套都是$100起跳，準備都要出清，原來是上半年關稅受災戶。

外銷羽絨衣業者張裕傑：「剛好上半年關稅因素，所以我們卡一些衣服之外，還有就是我們剛好要拆遷，我們的倉庫要拆遷，所以剛好把這些，將近上萬件的衣服，一次把羽絨服拿出來拍賣，（就是賠本嗎）當然是賠本賣，因為羽絨現在上漲，我們現在還用比外面售價低很多，將近一折價了。」

要大出清的還有這，紅的、綠的、藍的、掛在牆上、擺在桌上的，帽子、披肩、圍巾通通100起跳，幾乎都是市售價格的8分之一，這是從事40年的外銷針織廠商，每年年底都會舉辦的特賣會，款式相當多，缺點是每種都只有一兩件，因為是樣品。想要紅通通，還是亮晶晶，努力挑挑選選，過新年穿新衣帶新帽，有機會可以荷包省一點。

