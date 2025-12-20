獨家／跨年將至！雙北警維安再升級 從地到空「全面監控」

跨年夜在即，信義分局針對維安再強化作為。（示意圖／東森新聞）





在北市隨機襲擊事件過後，警政署通令全國強化勤務，而跨年夜在即，信義分局針對維安再強化作為，會分組讓員警有人持警用盾牌，有人持鋼夾，一旦出現騷動，即時控制鬧事分子行動。至於新北市耶誕城也開設前進指揮所，4個大螢幕隨時掌握活動狀況。

2026年101跨年煙火模擬動畫：「3、2、1。」

跨年夜在即，卻發生攻擊案件，北市信義分局針對維安再強化作為。跨年夜人潮眾多，員警配戴電擊槍，還會分組一人持警用盾牌，兩人持伸縮抓補器定點巡邏，一旦出現騷動，鋼夾控制他的行動，還有軀幹夾迅速將人制伏，避免他再攻擊群眾。

廣告 廣告

信義分局督察組巡官李奕岳：「針對松壽路16巷、20巷部分，我們會在巷口首尾兩端進行人流管制，參加活動的民眾都會坐在這塊區域，導致東西南北的民眾，可能走路不太方便。那我們今年規劃X型通道，讓大家可以在裡面盡情的暢通。」

畢竟就在北捷、中山隨機攻擊事件過後，有網友稱大家跨年儘量待在家，不要往人多的地方去。但台北101董事長賈永婕則表示，他相信政府的維安能力，呼籲孩子們搭車時要注意周遭事物，不要只專注在滑手機。

至於新北市則針對耶誕城全面監控，開設前進指揮所，4個大螢幕鎖定48個路口監視器，而員警也配戴攝影配備，傳輸現場即時影像蒐證，從地到空更有無人機。至於耶誕城現場同時也提高見警率。

海山分局副分局長葉敏雄：「本分局針對網路巡邏勤務，有加強來作部署，針對類似言論及仿效犯罪的效應。本分局發現之後，絕對會立刻組成專案小組，立刻來介入來做偵查跟偵辦。」

北市隨機襲擊事件，警政署通令全國強化勤務，更拉高層級變成反恐維安，非常時刻，人民保母全面戒備。

更多東森新聞報導

北市隨機砍人釀4死！蔣萬安下令「全市戒備升級」

跨年前發生3死攻擊！蔣萬安：全力追究法律責任

「臺北最High新年城」2026跨年晚會停車管制、禁停路段一次看！

