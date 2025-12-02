獨家／跨年期間購車 業內人士：狠狠殺價好時機

今年年底是買車好時機，由於川普關稅之亂造成進口車買家觀望，而讓將跨年車款有著不小庫存壓力，加上需要衝刺業績下，殺價空間大。圖／Toyota

進口車怕一過跨年式新車瞬間大落價，國產車則緊盯最後一波業績進行衝刺，也就是說，車商此刻將端出一年中最狠、最痛快、最不講武德的優惠促銷。國產車商想靠貨物稅減免政策打了一個漂亮的收官戰；進口車經銷商則有庫存壓力，不能卡死現金流下，更必須在跨年前清乾淨庫存。業內人士表示，12月到農曆年前車價將大爆走，買家一年最好狠狠殺價的時機來了！

今年4月因川普關稅風暴亂入，市場瘋傳「台灣車關稅要大降、甚至零關稅」，結果全台消費者瞬間踩煞車，車市直接急凍好幾個月。直到8月底《貨物稅條例》修正案通過，除了汰舊換新減徵5萬元延續外，購買2.0升以下汽油小客車還能再省5萬元，等於買車最高現省10萬元，國產車買氣被拉回來後，整個市場也開始解凍。

在這波政策推動下，2025年1-11月台灣新車掛牌數已達36萬7133輛，上半年急凍、下半年回神，政策紅利把車市從冰箱裡救了出來。原本市場最擔心的「全年跌破40萬輛」危機，看起來幾乎可以確定解除。因為11月單月掛牌就衝到36,485輛，12月市場向來比11月更熱，年終促銷＋跨年式清庫存大戰開打，車市最後衝刺力道可期，因此不太可能領牌數低於33,000輛。

神車Corolla Cross年底帶頭殺到見骨！買家最高可省26萬元，硬生生將90萬新車變成「6字頭」入手價。圖／Toyota

為了打響這年終最後一波銷售，連最強被稱為「神車」的Toyota Corolla Cross，也沒在怕、直接再下重本。業內人士透露，一般汽油版把貨物稅最高10萬元減免（汰舊換新5萬元＋新購減免5萬元）一起算進去，一台正25年式的Corolla Cross，消費者如果殺價殺到底、殺到爽，最多可以省到20-26萬元。

換句話說，原本車價逼近90萬元的新車，現在不到70萬元就能牽走；如果是準26年式，新車購得價格則會再高一些，落在70萬元上下。而成交價格差距，除了看消費者砍價技巧外，最主要還是取決於車型配備、等級差異。

進口的Toyota RAV4現正清庫存中，一台油電車空車最多可便宜18-20萬元（含汰舊換新5萬元），若再加上車聯影音系統、套件升級，一輛車最多則可省24-26萬元。如果你是要買2.0汽油版，那動作要快惹，由於銷得很快，庫存比油電車少了很多，目前開出來的條件，空車加車聯網影音、套件配備（含汰舊換新5萬元＋新購減免5萬元），最多便宜22-23萬元。

Honda最夯雙休旅！年終波HR-V最多省15萬元、CR-V折到20萬元起跳。圖／Honda

台灣本田經銷商向《鏡報》透露，Honda當紅的HR-V一般汽油版（含汰舊換新5萬元＋新購減免5萬元）最多可便宜約15萬元；市面給予很高評價的油電版，由於貨物稅減徵最多接近8萬元（含汰舊換新5萬元＋新購減免2.7-3萬元），因此買起來最多省14-15萬元。

Honda CR-V由於是小客貨認證，沒有獲得這波貨物稅條例修正案的紅利，但優惠促銷空間還是史上最大，經銷商表示，「把舊換新5萬元算進去，可以折讓到21-23萬元。」網路上還有業代喊到25萬元，不過熟知內情人士說，那是洗客人的一種銷售手段，先讓你因為價差大，產生興趣到其經銷商據點看車，再運用隔熱紙、行車紀錄器、加裝套件進行打折，折讓價格自然可喊到CR-V折25萬元、HR-V折16萬元。

小商車在市場上也佔有一席之地，其中圖示中華J Space和Toyota TownAce最受頭家們青睞。圖／中華汽車

另外，像是Peugeot、Citroen、Alfa Romeo這類沒有重資打大規模折扣戰的進口車商，近來訂單狀況同樣不錯。不過，他們的策略不是拚誰殺價殺得最狠，而是一開始就把品牌過往偏高的定價拉下來，直接用「合理售價」吸引市場。

這類品牌通常會採限量or先下單後交車的方式操作，不走血腥促銷，而是用更貼近市場的價格搶占品牌能見度與市占率。對消費者來說，雖然沒有華麗的「大補貼」，但透明、合理的定價也很有吸引力，讓訂單穩穩成長。

Peugeot、Citroen、Alfa Romeo營運截至 2025 年 11 月底，已累積新車訂單逾5,500 張，創下近 20 年最佳表現。圖／寶嘉聯合



