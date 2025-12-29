獨家／跨年「葡萄挑戰」暴紅！水果行：銷量比去年增3成 醫喊小心噎到

記者鮑琇微、黃政杰／台北報導

跨年「吃12顆葡萄」的轉運儀式近年爆紅，這源自西班牙的跨年傳統，社群瘋傳挑戰成功就能願望成真！有民眾親身體驗真的桃花運變很旺，連歌手娃娃魏如萱去年也跟風實測，葡萄挑戰也帶動水果行「綠葡萄」買氣，有業者去年賣到缺貨，今年直接囤了一倍的量，就怕跨年檔期再被一掃而空。

歌手魏如萱去年挑戰跨年吃12顆綠葡萄。

魏如萱友人：「3、2、1，新年快樂！」

西班牙跨年葡萄挑戰在社群瘋傳。

12秒吃12顆葡萄，西班牙跨年葡萄挑戰在社群瘋傳，歌手魏如萱實測舉白旗投降，但這一位去年挑戰成功，即便吃得超級趕，2025年還真的好運加持。

2024挑戰成功民眾Ella出面說明。

2024挑戰成功民眾Ella：「Blackpink和Twice還有AAA我都有去看，我以前都沒有那麼順利，我今年非常順利，很熱門的演唱會都有搶到票，我覺得我自己基本上2025年沒有空窗期。」

不管是心理作用還是葡萄魔法，她決定今年繼續挑戰，再跟好運續約，不過想挑戰的不只她一個。

水果行業者簡幸甫：「進來就問有沒有賣葡萄，我們大概就知道他要玩這個挑戰，去年我們也不知道有這個活動，結果就來不及了，來不及備貨，就都一掃而空。」

因為葡萄挑戰而導致綠葡萄買氣增漲。

葡萄挑戰帶旺買氣，水果行業者透露今年銷量比去年同期成長1～2成，因此備貨量預先多囤一倍，果然有人跨年前半個月搶先下訂單。

水果行業者簡幸甫出面說明。

水果行業者簡幸甫：「有人一個禮拜前就來問了，他怕跨年的時候買不到，今年葡萄缺貨，所以就靠日本跟韓國的麝香葡萄。」

但今年挑戰可不容易，業者表示今年綠葡萄大部分都是日韓麝香葡萄，和智利、美國的品種相比足足大了一個SIZE。

民眾：「非常人可及吧，去醫院旁邊吃吧，我怕吃一吃噎死。」

其他國家的跨年開運習俗。

想走安全路線，可以參考其他國家的吸好運習俗，義大人吃扁豆招財求好運；日本人吃蕎麥麵；希臘更特別，會在門前砸石榴求好運。

有沒有效見仁見智，但醫生也建議老人小孩不要輕易嘗試，容易噎到也不要跟風，想要感受跨年儀式感還是得安全為主。

