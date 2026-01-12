獨家／路口2車擦撞 轎車「衝飛」人行道撞毀8部機車

轎車女駕駛疑似誤踩油門衝飛上人行道，壓毀2部機車，撞倒共8部機車。（圖／東森新聞）





台中北屯發生一起驚悚車禍，兩台轎車在路口擦撞，撞擊後，轎車女駕駛疑似誤踩油門，衝飛上人行道壓毀2部機車，撞倒共8部機車。機車車主好倒楣，好端端停放，卻被撞爛。至於路口沒有號誌燈，居民也反映，近期常發生車禍。很危險，幸好這次意外沒人受傷。

轎車在路口準備左轉，一轉過去，馬上被後方黑色吉普車擦撞，整台車一路往前衝，直接衝飛上人行道，塵土飛楊。轎車壓住2部機車，後輪胎懸在半空中，車格內6台機車全倒，一共撞倒8台，車禍衝撞相當嚴重。遭撞機車車主：「這是...。」

有機車車主在家看電視，突然接到交通隊電話，到現場看到愛車被撞爛，車頭外殼破碎，零件散落，別人的機車坐墊整個掉出來，撞擊力道超級大。附近民眾：「她一定是很緊張、很害怕，然後一緊張可能是誤踩油門，煞車當油門踩。」

57歲李姓女駕駛原本在路口停等，一轉彎就被41歲程姓駕駛撞上，女駕駛是否太緊張忘踩剎車，或是誤踩油門，才會衝上人行道。

事發地點就在台中北屯樹孝路與太順二街口，這個地點沒有任何號誌燈，3個月發生4起車禍，只有兩個反光鏡，附近居民說似乎不太起作用。這起車禍造成好幾部機車如保齡球般的倒下，當地居民說，這個路口因為附近新醫院落成，車流變多，危險也增加，希望相關單位能評估增設交通號誌。

第五分局交通分隊長邱俊皓：「事故後再波及路旁8部停放的普重機車，所幸現場無人受傷，兩名駕駛均無酒精反應。」

至於被撞壞的機車，只能說真的好倒楣，好端端停在路邊，卻無辜遭到波及，相關肇事責任以及賠償，還得警方進一步釐清。

