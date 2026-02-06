獨家／路邊車格變臨時店面 開進口車賣高檔皮草

台中街頭出現有人把進口名車停在路邊，賣起羽絨衣、皮衣和皮草。（圖／東森新聞）





過年快到了，大家開始添購新衣，但台中街頭出現有人把進口名車停在路邊，賣起羽絨衣、皮衣和皮草，價格是專櫃的一到三折，原來這位老闆是皮草進口商，之前就在南部和中部以類似模式賣衣服，一到定點就會發簡訊通知熟客來，來的都是開名車的貴婦來挑衣服，一次都是破萬元消費，儘管停在收費車格內，但這樣的擺攤方式已經違規，最高將會被罰2400元罰鍰。

路旁停車格內，停了一台進口名車，從車頭到車尾墊了一塊布，上面堆滿毛衣、羽絨衣、皮衣、皮草和包包，車窗邊衣架上，還掛滿毛茸茸的圍脖，就連一旁的變電箱也變成臨時衣櫃。老闆曾先生：「390到5萬8，看什麼衣服，羽絨衣的話2、3千就有。」

客人圍在車旁仔細挑選，老闆還準備穿衣鏡前，讓客人試穿套看看，其中還不少是老主顧。客人：「第一個買到是真的東西，第二個價格又實惠，跟他買大概超過10年了。」

毛皮大衣進口商曾先生：「出清的價錢大概一到三折左右，主要我是工廠直接訂貨，進口過來台灣，庫存的話就是虧一點，出清就好，我有店在嘉義市。」

車上的衣服有三件一千，也有上萬元的，像這件丹麥未染色的貂皮外套，專櫃價40萬，出清價五萬八，原來老闆是毛皮大衣進口商，每年11月到隔年3月都會開著他的名車，載滿整車上百件冬衣皮件，北中南到處跑擺攤，從新竹到屏東都有他的足跡，他自組群組，每到一個地方擺攤前，就會發送通知或簡訊，把路邊停車格當成臨時店面，吸引不少民眾目光。

民眾：「國外是打地鋪，他是在車上是滿特別的，我買不下去，如果幾萬塊的東西，我就會偏向去百貨公司專櫃買。」

客人：「專櫃是不是要有他的利潤，百貨公司也要有他們的利潤，一層一層下來，為什麼我們不從原始拿。」

這位曾先生幾年前開始就以同樣模式賣衣服，之前停在紅線被檢舉，現在改成停在停車格內，有網友說老闆這招有點猛，但提醒要去繳停車費，警方表示未經許可，把道路當成工作場所擺攤做生意，就算繳停車費同樣觸法，最高可開罰2400元。老闆說停車費一定會繳，之前也曾被開罰過，但看看客人紛紛掏錢買單，生意不錯，難怪他寧可冒著被罰的風險，持續以這樣的方式，在過年前賺進他的年終獎金。

