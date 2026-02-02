獨家／踢到「階梯」摔倒骨折！婦控停車場「關懷沒誠意」

傷者痛到無法動彈，在家人攙扶才吃力撐起身體。（圖／東森新聞）





新北鶯歌有民眾開車到桃園八德大湳公有停車場，繳費時踢到一處約3公分高的階梯摔倒，送醫後確認骨折，醫療費至少12萬元。事後區公所幫忙聯繫停車場業者，但民眾就控訴，停車場業者沒有誠意。但業者表示，第一時間已經到醫院慰問關懷，並透過保險出險。

李先生一家人買完菜，走上階梯準備要繳停車費，下一秒，太太一個不注意踢到凸起的階梯，摔了好大一跤，痛到無法動彈，在家人攙扶才吃力撐起身體。

傷者丈夫李先生：「就紗布蓋的位置，大概就這樣子，應該有20公分，摔下去之後，因為我當時也不曉得，她一直喊痛，她躺在那幾分鐘都爬不起來。」

腳上開刀縫了好幾針，裡面還打鋼板，走路還得靠拐杖，生活作息都被打亂，李先生真的好心疼太太。當時一家人上個月從新北鶯歌開車到桃園八德大湳公有停車場，繳費時太太踢到階梯而骨折，醫療費用至少12萬元，事後區公所幫忙聯繫停車場業者，但對方態度讓他無法接受。

傷者丈夫李先生：「我們沒有收到道歉，他隔天有到醫院來，買了一盒水果，在醫院待了大概3、4分鐘就走了。我問怎麼會沒有看到我們摔在那個地方，而且我們摔在繳費機門口，你知道他回我什麼話嗎，你太太不過在那邊摔了5分，趴了5分鐘而已啊，我說你怎麼可以講出這麼冷血的話。」

八德區公所工務課長王耀陞：「大湳公有停車場為市府主管委托公所代管，目前由廠商營運管理中，當下廠商已前往慰問了解情況。」

《EBC東森新聞》來到大湳公有停車場裡頭，有多個入口，唯一一個設有突起平台的，就是民眾摔倒的地方。爬上2層階梯之後，前方還有一個約3公分高的平台，民眾就是在這邊跌倒。事發過後相關單位增設了告示牌，旁邊也有喇叭提醒。

根據了解，沒有明文規定停車場階梯處，一定要設置告示牌。停車場業者回應，第一時間已經到醫院慰問關懷，並透過保險出險，事後也有製作標語提醒更多民眾。

