獨家／身價千億照樣拎包 郭台銘東京寵妻女畫面曝光

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12日下午4:15分，郭台銘帶著妻女到日本東京銀座逛街血拚。（影片/讀者提供）

許久未在媒體前露面的鴻海集團創辦人郭台銘，今天出現在東京街頭，雖然，頭戴棒球帽，仍隱約可見蒼蒼白髮。但他老當益壯，陪著妻女逛街血拚，滿手購物袋，也不喊累。

鴻海創辦人郭台銘 今（12）日下午遭《鏡報》獨家直擊，與妻子曾馨瑩 、女兒妞妞現身日本東京銀座逛街。

只見身價千億的郭董，頭戴中華隊棒球帽，相當醒目。但比起經營企業的霸氣，更吸睛的是他全程化身「寵妻挑夫」，雙手提滿大包小包購物袋，默默跟在曾馨瑩身旁，展現十足好老公風範。

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同行的還有兩人的大女兒妞妞，一家三口悠閒漫步銀座商圈，氣氛輕鬆愜意。期間他們曾在松屋銀座百貨前駐足，特別是在LV專櫃外停留許久，不過最後並未進店購物。

難得卸下企業家身分的郭董，這趟東京家庭之旅看來相當愉悅。而這段「千億總裁變身挑夫」的寵妻畫面，也讓人忍不住直呼：郭董不只會拚事業，寵老婆的功力也同樣一流。



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