獨家／身障男遭黑幫剝皮經濟慘 與4家人擠8坪屋沒水電

被害人一家他們家境困苦，父親生病，一家七口有四個人都領有身障手冊。（圖／東森新聞）





北市一名23歲男子，為了養生病父親以及年幼弟妹，到北市中山區一間洗車場工作，沒想到這間是天道盟美鷹會成員開的，黑幫巧立名目，稱男子「把車洗壞」、「刮傷車身」罰他錢，還強押被害人全家到車行，逼簽50幾萬本票，被害人爸爸出面受訪，稱洗車行老闆常對兒子拳打腳踢，甚至還恐嚇全家人。

持續追蹤被害人一家他們家境困苦，父親生病，一家七口有四個人都領有身障手冊，找工作相當不容易，因此二兒子為了照顧一家人才會選擇到洗車行打工，如今他們被美鷹會盯上經濟陷入困境，繳不出水電費，因此租屋處斷水斷電再加上要逃離黑幫，不敢回家，空蕩的房子變成垃圾屋，看在蘇爸爸眼裡相當難過。

被害蘇姓員工父親：「太太睡這裡，女兒睡這旁邊，那我小兒子他睡這個位子，然後（二兒子）睡這裡，這個鐵床就是我睡的。」

兩房一廳的空間住著五個人，錦新大樓內房租1萬4，原本他們有安穩生活卻因為23歲領身障手冊的兒子，要照顧帕金森氏症爸爸，還有正在上小學的年幼弟妹，美鷹會視這一家人為敵人，甚至還會衝到家裡面堵人。

被害蘇姓員工父親：「不曉得車行老闆會關多久，我們也不確定他出來的話，他一定會來找我們，那我們就想乾脆這邊不住，我們全部撤。」

蘇先生跟太太生了五個孩子，一家七口，總共五個人住在這，但他們被美鷹會逼簽本票追債，經濟受到重創，已經沒有錢負擔房租，連水電費、電話費都繳不出來，因此屋內斷水斷電不能住，而租屋處也變成垃圾屋，在半年前這家人本來能幸福生活。

被害蘇姓員工父親：「我自己心裡也滿難過的，就是家人都相處在一起那麼久，突然說分開就分開，講實在的我自己真的有點受不了。」如今這家裡真的不能住，蘇先生暫住朋友家，他的太太則帶著兩位孩子住在三重。

被害蘇姓員工父親：「我們現在是被迫分開，但是我們還是在想說要想辦法一家團圓。」因為美鷹會黑幫勢力拆散這一家人，他們什麼時候能團圓，蘇先生沒有答案。

