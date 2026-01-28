獨家／車主傻眼！出國玩BMW停路旁 愛車遭撞、駕駛肇逃

一名BMW-X3車主，出國玩五天把車停在家路旁，他回國發現車身鈑金全是刮痕。（圖／東森新聞）





台北市一名BMW-X3車主，出國玩5天把車停在家路旁，他回國看到愛車傻眼了，車身鈑金全是刮痕，氣得報案，到警局調7天監視器，總算聯繫上肇事逃逸駕駛，對方供稱，以為進口車沒毀損才會開車離開，還說自己沒有喝酒。但如今受害車主指控對方冷處理，一開始電話不接，說手機放公司，後續保險公司對於車輛代步費，又討價還價。

中華郵政貨車剛倒車要離開路口，後方銀色轎車停了一下，才緩緩往前開，不過這輛車卻越開越偏，往路邊貼近，大力撞上BMW-X3，當時還發出巨大聲響。駕駛還有把窗戶拉下，朝後照鏡看了一眼，但他沒有停下，油門一催加速離開現場。

受害車主當時出國玩，回台灣看到愛車全是刮痕，只有傻眼。受害車主P先生：「這個其實撞擊力道，一看就是滿重的力道去撞下去，烤漆維修大概就報價6到7萬。」

車主出國5天，230萬BMW-X3車身鈑金磨損，留下長長刮痕，這下他該找誰賠償？他回國調了7天監視器，終於聯繫上肇事駕駛，指控對方一開始還冷處理。

受害車主P先生：「對方打給他都不接，然後我簡訊就發給他，因為警方有給我他電話號碼，我就發簡訊給他。我就說你如果沒有要處理，我就提告，他才回簡訊給我。他跟我說法是說，我手機剛好放在公司，剛剛才拿到。」

受害車主以為聯繫上肇事者，就能要到6萬多元板金烤漆修復費，以及這幾天不能用車的代步費。但保險公司當時再以車輛折舊當理由，跟車主討價還價。

受害車主P先生：「我有跟他強調說，我的車子基本上沒有要換東西，就是單純把它板金跟烤漆（修復）。肇事者根本不用躲啊，他直直開也不會撞任何東西啊，他的反應就很奇怪，讓人家感覺就是酒駕。」

肇逃者事後跟警方供稱，他當時以為BMW沒有毀損，才會開車離開，他說當下沒有喝酒。不管肇事原因為何，他肇事逃逸是事實，警方先開出紅單，接下來該怎麼賠償，肇事者恐怕得拿出誠意，否則就是法院見。

