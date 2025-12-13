獨家／車主哭養車超貴！北部人嘆「保養、清潔、停車」年花9.2萬

交通部統計，北部人一年平均就要花9.2萬元在汽車相關支出上。（圖／東森新聞）





擁有一台車，對不少民眾來說是便利也是門面，不過從保養、維修到停車，養車成本年年攀升。根據交通部統計，北部人一年平均就要花9.2萬元在汽車相關支出上，讓不少車主直呼負擔越來越重。對此專家也分析，不只維修費，停車費用和保險費，動輒就要上萬元。

聽到價格嚇死人，隨便一個小零件，維修價格動輒就是上千元，進口車換機油就要5000元到6000元，一般國產車也要3000元到5000元，費用都不低。而根據交通部調查，北部人每年就要付9.2萬元。

民眾：「我如果自己這樣花下來，也花了10到20萬元，比起花在女朋友身上，可能花在車上會更開心一些。」

大保養費用就幾乎佔了一半，需要更換的項目包含變速箱油、方向機油，還有煞車油。如果是歐系車，一次保養下來就要2到3萬元，國產車相對便宜，但也要1萬元起跳。另外像是引擎腳2萬多元，煞車皮一組約4000元到5000元，再加上停車費、保險費，以及車輛美容等開銷，費用相當驚人。

汽車達人謝瑞益：「新北的停車位，現在一個月大概4000元，在台北市你沒有7000到8000元，應該是很難租得到位置，不小心東撞西撞，那個都動輒十萬起跳。」

汽車維修大魔王，引擎要是壞掉，3萬到12萬不等，另外方向主機壞掉也要10幾萬元。

油車維修好花錢，至於電動車...汽車達人謝瑞益：「電車就真的比較省，煞車皮比較不容易磨損，他最嚴重的損壞，應該是電池跟驅動馬達。」

電動車同樣需要定期保養，但因為少了機油、變速箱等耗材，整體保養成本大約只有燃油車的一半。不過一旦超過電池保固期限，更換費用動輒數十萬元，同樣不便宜。有車方便，但養車成本越來越高，也讓不少車主荷包大失血。

