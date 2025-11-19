獨家／車主花7千洗車拆後座 控業者沒清也不說 怒告詐欺

取車時把坐墊掀起來就看見裡頭還有灰塵跟餅乾屑。（圖／東森新聞）





台中一名廖小姐有3個小孩，因為孩子會在車裡吃餅乾碎屑掉滿地，8月透過車廠業務介紹，認識北屯一間汽車美容店，花了7千元要求業者拆後座椅子清潔，取車時把坐墊掀起來就看見裡頭還有灰塵跟餅乾屑，後續因為好奇老闆有沒有拆坐墊，用手機錄影看見裡頭沒清，詢問業者對方卻說我們是汽車美容不是專業技師沒拆坐墊，廖小姐要求退5千遭到拒絕，她認為業者不誠實提告詐欺。

椅墊掀開裡頭滿滿的餅乾碎屑還有一枚10元硬幣，廖小姐把車開去洗，還強調後座要掀起來清，指控老闆沒清也不說。

控汽車美容業者詐騙廖小姐：「問說你這裡怎麼沒吸，他說我師父不知道那裡可以掀起來，把手機伸進去錄影就錄到了過年的勞作在裡面，就去問老闆說妳到底有沒有拆，問了2次他還顧左右而言說，如果妳覺得不乾淨妳再來啊。」

台中的廖小姐有3個小孩會在車內吃餅乾，碎屑掉的到處都是8月初透過車廠業務介紹，把車牽去北屯的汽車美容廠要拆坐墊清潔，8/18日上午8點半開去洗，原本業者說要一天才能完工，沒想到下午5點就接到電話說車子已經洗好，當天驗車發現椅墊下沒清，業者拿吸塵器吸乾淨，到了月底廖小姐好奇拿手機拍車底，才發現根本沒清乾淨，氣得向業者反映。

控汽車美容業者詐騙廖小姐：「說我們只是汽車美容清潔不是專業技師，沒辦法拆椅子。」花了7千元卻沒清乾淨，廖小姐要求退還5千元，業者拒絕告訴她，可以免費再清一次，她每天接送小孩需要用車，拒絕對方雙方喬不攏，廖小姐認為業者詐騙。

控汽車美容業者詐騙廖小姐：「他收到公文了才回我說，他願意退我半價，他說他有幫我鍍膜啊，我說我沒有要鍍膜啊，我認為這個老闆他的做事方式是用騙的。」

業者私下透露，一開始就有說明會看情況拆椅子，要是拆壞了算誰的，有請廖小姐再開車回來是她時間喬不隴，退5千等於做白工，考慮人事成本，才決定只退3500元，但廖小姐也拒絕。

其他車行業者：「7千塊就是內裝地毯，皮椅還有塑料件跟天花板，我們會做清洗，拆座椅的部分我們就會分說你是要全拆座椅還是要單拆座椅，全拆的話可能就是1萬塊到2萬多塊。」

其他車行業者表示報價前會先讓顧客知道流程，過程中也會拍照給顧客，現場確認完再開收據，洗車消費糾紛雙方各說各話，廖小姐已對業者提告詐欺。

