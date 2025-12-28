獨家／車裝V型「破冰齒」雪鍊 抓地力佳！防打滑

v型破冰齒的雪鍊透過V型的結構，能有效在結冰路面或雪地增加抓地力和摩擦力。（圖／東森新聞）





開車上山追雪，車輛一定要加掛雪鍊，不過經常可見裝了雪鍊的車還是打滑失控。有網友就說，市售便宜雪鍊無法破冰，容易斷裂打滑，應該要裝有破冰齒的V型鍊。業者表示，雪鍊可分一般傳統型、裝卸快速的網狀型和V型鍊，網狀型最貴，而具有破冰功能的V型鍊抓地力最好，但如果裝不好，很容易傷到輪胎。

裝V型雪鍊車主：「抓地力的部分，我覺得它的效果還滿好的，而且它深溝的部分，會比較明顯一點。」

裝V型雪鍊車主：「因為有一些地方會結冰，所以需要一些破冰，去破一些地型地方，才可以比較好過。」

雪鍊可分為一般傳統型、網狀型和這種有v型破冰齒的，透過V型的結構，能有效在結冰路面或雪地增加抓地力和摩擦力。

山區雪鍊業者：「下雪的時候有積雪，車子要轉力量比較大，它(V型鍊寬度)比較厚，在雪地轉摩擦力比較大。」

雪鍊業者羅先生：「抓地力最好就是以V型鍊來講，是最好的，但是你裝不好會反折回來，破壞你的輪胎，導致車子會損壞。」

不過在價格上，三種雪鍊一組兩條，一般型和v型鍊約2000元左右，網狀型要2500到3000，山區含安裝等工錢，一般型要2千到2500，v型再貴個五百，網狀型則要3千到3千五，不過以抓地力來說，v型破冰齒最好，一般型雪鍊雖然比較便宜，但容易鬆脫側滑，最貴的網狀型裝卸最方便，但如果沒有用彈性繩索固定，也可能會脫落，v型鍊破冰抓地力好，但比較傷避震器，而且裝錯容易傷輪胎。

雪鍊業者羅先生：「所有的雪鍊你一定要，裝在驅動輪，重點在這裡，你如果裝錯輪胎，你再拿再好的鍊子都沒有用。」

除了金屬雪鍊，還有塑膠款，適用高級車跟改裝車，不過不適合台灣的氣候地形，但不管裝哪種雪鍊，除了考量價格和優缺點，安裝和駕駛方式才是關鍵，否則上山追雪，萬一打滑失控，輕則車子受損，萬一受傷可就划不來。