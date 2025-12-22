獨家／車送新莊原廠保養！ APP顯示「車在桃園停車場」還遭扣款

車主指控，把自己的車送到位在新莊的原廠保養廠，卻發現車被開到40公里遠的桃園，還停進了一處停車場。（示意圖／東森新聞）





愛車到保養廠保修，卻發生神秘的移動。有車主指控，把自己的車送到位在新莊的原廠保養廠，留車要等待檢驗，沒想到當晚就發現車被開到40公里遠的桃園，還停進了一處停車場，連國道的ETC通行費也被扣錢。而車主的家人實際到桃園，還真的發現車就在現場。雖然車廠回覆，有告知可能會有上路檢測的需求，正在釐清狀況，但真相還沒調查出，也引起廣大討論。

車子出現在桃園平鎮的這處停車場，車主會知道，是因為有使用一款停車app，系統跳出通知，說在晚間的8點17分，車子進到桃園某處停車場，停留時間達54分鐘，還已產生停車費用，而第一時間致電原廠也沒獲得回覆。

車被開到40多公里遠，ETC還被收費，究竟怎麼回事？車廠初步回應，在保養前有告知客人，會有上路檢測行駛的過程，目前已跟車主取得聯繫，正在釐清狀況。

保養廠業者何仁傑（非當事車廠）：「是不是這台車有需要高速試車的需求，來確保這個問題，以及維修後的狀況，這是有可能的，那再來就是，是不是有因為需要到別廠施工，那如果不是這些狀況的話，原則上大概要開到這麼高里程，機會也低啦。」

其他保養廠說，如果是直接拖到其他處保養廠，ETC基本上也不會收費。保養廠業者何仁傑（非當事車廠）：「我們全載車在經過國道感應門的時候，他會感應到車牌是拖吊車，所以就會自動剔除架上的費用。」

避免神秘移動爭議，現在很多車廠都不幫忙試駕，避免被偷開建議。愛車進場維修最好先記住里程數，或裝行車紀錄器或GPS，而這次車主會發現，是因為停車app有告知進場資訊。這回的個案仍無法判定，是什麼原因得需要跑這麼遠，車主仍等車廠解釋。

