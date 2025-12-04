獨家／軍紀敗壞！海航701作戰隊長甫上任即率隊喝花酒 海軍輕懲遭非議

海航701作戰隊馬姓隊長甫上任即率隊喝花酒，海軍輕懲遭非議。（圖／海軍司令部臉書）

國軍最重要的空中反潛作戰單位，負責捍衛台灣周邊海疆水下安全的海軍反潛航空指揮部701作戰隊，其作戰隊長11月1日甫上任，即藉單位視導為由赴花蓮分潛組考查，當晚即率隊去喝花酒，手機還特別拍妹稱讚「胸部好大」。海軍司令部在《鏡報》查證此事後，才以「適懲」結案，但海航內部卻議論紛紛，批評海軍嚴重包庇、失職。

爆料者向《鏡報》記者透露，海航701作戰隊馬姓上校中隊長10月31日交接隊長職務，並於11月1日任職，他一上任就特別要求要在一個禮拜之內去花蓮視導分潛組。11月5日當晚就帶著一群人先去吃吃喝喝後，再帶隊去有女陪侍的酒店狂歡，當天馬姓隊長還用其手機拍妹。

事後，馬姓隊長在返回左營的701作戰隊後，還不時將手機所拍的妹，向隊裡人員炫耀，說那天找的妹胸部有多大，甚至還秀手機中的照片讓人羨慕。

《鏡報》向海軍查證此事後，海軍司令部回應表示，針對違失人員，依規定分別調整職務或暫停飛行任務派遣，並核予適懲。

對於調查及懲處結果，知情人士表示，海軍在接獲《鏡報》的爆料資訊後，立即組成專案小組直接到701作戰隊，並查看馬姓隊長手機中的照片，確認照片來源，而馬姓隊長也坦承此事。

知情人士進一步指出，為避免整起事件造成懲處過大，因此，凡是在馬姓隊長手機中有露臉的軍人，皆列為必懲人員，其餘不在相片中出現的軍人則給予「適懲」而輕輕放過。因此除了馬姓隊長外，包括有士官督導長及偵潛官均一併在懲處名單內。

海軍並在11月28日發布懲處結果，馬姓隊長記過二次，並調調任司令部諮議官，而701作戰隊隊長一職則由現任副隊長代理；士官督導長與偵潛官均記過乙次。

海航資深人士認為，根據國軍相關軍紀要求與規定，明確禁止官兵進入「有女（男）陪侍之卡拉OK餐廳、KTV、茶室、咖啡廳。」，而違反規定的國軍人員將依《陸海空軍懲罰法》及其《施行細則》、《國軍軍風紀維護實施規定》等法規進行懲處。

該人士強調，過去案例都面臨記大過甚至汰除的處分，況且馬姓隊長不僅是單位主官率隊，記過二次根本不符比例原則；此外，馬姓隊長去有女陪侍的場所，其消費如果是報公帳而讓全民買單，更是罪無可赦

★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。



