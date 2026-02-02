獨家／輝達落腳北士科天註定？福裕宮土地公一個決定留住兆元風水

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

輝達落腳北士科天註定？福裕宮土地公「一個決定」留住兆元風水。【雙龍搶珠】、【大屯山靠山】、【萬鳥朝拜】3大風水曝光。（圖／記者鍾志鵬攝影）

全球 AI 霸主 NVIDIA，海外第一座總部確定落腳台北-北士科 T17、T18。但在地方流傳最熱的話題不是建築設計，而是—這塊地，早就有神明「卡位」守護。《軟橋福裕宮土地公》已有 142 年歷史，18 年前只移動 50 公尺，如今卻「管轄」到世界最重要的科技公司。地方耆老嘖嘖稱奇說：這不是巧合，是神、是風水早就寫好的劇本。

輝達落腳北士科天註定？福裕宮土地公「一個決定」留住兆元風水。【雙龍搶珠】、【大屯山靠山】、【萬鳥朝拜】3大風水曝光。（圖／三立新聞網動畫中心）

輝達北士科總部 竟有一位守護142年的「神界大老闆」在坐鎮！

大家都在談論輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，但你知道嗎？這位「AI教父」在台灣的新總部，竟然有一位守護了142年的「神界大老闆」在坐鎮！



輝達確定落腳北士科T17、T18之後，當地這間《軟橋 福裕宮》瞬間爆紅。你絕對想不到，這間土地公廟早在18年前開發案時差點被搬走，當時土地公堅持「不走遠」，只要微調50公尺。當時沒人懂為什麼，現在謎底揭曉—原來神明早就「算」到了！祂要親自坐鎮這個未來的世界科技中心。

廣告 廣告

輝達落腳北士科天註定？福裕宮土地公「一個決定」留住兆元風水。【雙龍搶珠】、【大屯山靠山】、【萬鳥朝拜】3大風水曝光。（圖／《軟橋福裕宮》提供）

輝達落腳北士科天註定？福裕宮土地公「一個決定」留住兆元風水。【雙龍搶珠】、【大屯山靠山】、【萬鳥朝拜】3大風水曝光。（圖／《軟橋福裕宮》提供）

輝達北士科總部T17、T18是風水寶地 外雙溪、磺溪【雙龍搶珠】

軟橋福裕宮土地公因為管轄輝達北士科總部，台北市長蔣萬安與輝達創辦人黃仁勳要來拜拜而聲明大噪。福裕宮清光緒十年大約1884年建立，古早的時候稱為【軟橋土地祠】，一開始的廟宇結構簡單樸實，以石板堆砌而成。隨著香火逐漸興盛，廟也漸漸擴大，從廟方保存的老照片與現在的樣貌對比，可以看出福裕宮的變化。



當地耆老曝光土地公顯神威的故事，一開始【北士科開發案】需要地，北市府原本希望遷廟到比較遠，在文林北路那邊的福星公園。但長輩得到土地公的【指示】不想太遠，於是廟方和郝龍斌時期的北市府溝通，福裕宮只遷移50公尺，在軟橋公園重新蓋廟。但是萬萬想不到，也沒人會知道，多年之後，2025年，輝達海外的第一個總部會在北士科T17、T18。



耆老曝光輝達北士科總部有3大風水寶地

1.【雙龍搶珠】：T17、T18的前方有外雙溪與磺溪交會，在地理師眼中是【雙龍搶珠】的吉地。從GOOGLE空拍地圖俯瞰，可以明顯看到兩條溪匯集。



2.【靠山】：再把地圖拉開看，整個北士科後方有大屯山系當【靠山】，在地理師眼中，象徵輝達有穩穩的無形力量支持。



3.【萬鳥朝拜】：一位快90歲的耆老，更表示，在他小時候、少年時期，北士科一代都是稻田，每天有上萬隻的白鷺鷥棲息在這裡。在地理師眼中這裡有【萬鳥朝拜】。似乎象徵全世界都要跟輝達買晶片之意。



詢問福裕宮總幹事賴思豪，之前輝達在還沒決定總部在這裡的時候，消息很混亂，土地公有沒有指示什麼？總幹事露出神秘微笑回答： 是你的就是你的，不是你的強求也沒有用，一切平常心。而最終結果，輝達總部選在這裡，一切自有土地公的安排。



總幹事還說，土地公真的很靈，附近建案多，很多房子賣不出去的代銷業者、房仲，來拜過之後，回去順利賣房交屋，都笑嘻嘻的來還願。過年期間還會準備福福裕宮土地工錢母送給大家，沾沾輝達喜氣。

輝達落腳北士科天註定？福裕宮土地公「一個決定」留住兆元風水。【雙龍搶珠】、【大屯山靠山】、【萬鳥朝拜】3大風水曝光。（圖／翻攝自GOOGLE 地圖）

輝達落腳北士科天註定？福裕宮土地公「一個決定」留住兆元風水。【雙龍搶珠】、【大屯山靠山】、【萬鳥朝拜】3大風水曝光。（圖／翻攝自GOOGLE 地圖）

輝達落腳北士科天註定？福裕宮土地公「一個決定」留住兆元風水。【雙龍搶珠】、【大屯山靠山】、【萬鳥朝拜】3大風水曝光。（圖／翻攝自GOOGLE 地圖）

輝達落腳北士科天註定？福裕宮土地公「一個決定」留住兆元風水。【雙龍搶珠】、【大屯山靠山】、【萬鳥朝拜】3大風水曝光。（圖／記者鍾志鵬攝影）

輝達落腳北士科天註定？福裕宮土地公「一個決定」留住兆元風水。【雙龍搶珠】、【大屯山靠山】、【萬鳥朝拜】3大風水曝光。（圖／《軟橋福裕宮》提供）

輝達落腳北士科天註定？福裕宮土地公「一個決定」留住兆元風水。【雙龍搶珠】、【大屯山靠山】、【萬鳥朝拜】3大風水曝光。（圖／記者鍾志鵬攝影）

20260131兆元宴。坐在黃仁勳左右第一排的為緯創董座林憲銘、廣達副董事長梁次震、廣達創辦人林百里、台積電董事長魏哲家、聯發科執行長蔡力行以及華碩創辦人施崇棠，象徵AI產業鏈在2026年，正式邁入全面放量的關鍵時刻。（圖／記者鄭孟晃攝影）

三立新聞網提醒您：

以上言論、圖片僅供參考，不代表本台立場。

更多三立新聞網報導

大S對年「白色雕像」揭幕了 S媽不捨擁抱！小S具俊曄都哭了

她早在2005年寫下答案：翻開蝴蝶飛了，看懂大S徐熙媛深藏對具俊曄的愛

大S雕像儀式落幕 小S忍悲「2度鞠躬致謝」！公開說了這句話

大S辭世一周年！金寶山紀念碑被拍 最新現場照曝光

