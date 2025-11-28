獨家／轉涼！暖器「開機前」注意檢查「出風口、插頭、防傾倒」

積了一年的灰塵在暖器加熱之下，可能讓出風口燒起來。（圖／東森新聞）





天氣越來越冷，把暖器拿出來吹之前，也要記得先檢查機體，否則很可能起火燃燒！家電專家就提醒，大家通常會忽略暖器的風扇還有出風口，如果上面灰塵沒清乾淨，高溫加熱之下，機器會有燃燒的風險。另外，大家常用的延長線也要注意電器的功率，如果同時插了兩台暖器，沒有安全機制之下，可能會電線走火。

天氣越來越冷，許多人家裡的電暖器已經拿出來「預備備」，但別急著插電開工，得先幫機器做個「健康檢查」，否則插座、插頭藏汙納垢，很可能起火爆炸，這些地方也有燃燒的風險。

連鎖賣場家電專家楊嘉豪：「插頭的部分和出風口附近，要稍微檢查一下，有的會有灰塵，高熱化比較容易燃燒。」

積了一年的灰塵沒擦乾淨，暖器加熱之下，可能讓出風口燒起來。另外，機器底部也會有「斷電機制」，只要一傾倒，電源就會自動關閉。吹暖器前，可以先按按看、或是讓機體傾斜，看看是否有斷電、功能正常。

連鎖賣場家電專家楊嘉豪：「現在新買的電器，電線通常都會捆在一起，一般的話，還是會建議使用高耗電的商品，要拉開再做使用，再插到插座上面去。」

把電線綑一起插電，起火風險大大增加。而台灣人最常用的「延長線」，插個暖器再插個電毯非常方便，但專家示警，以延長線常見的1650瓦來說，插一台小型暖器就差不多到臨界點。

連鎖賣場家電專家楊嘉豪：「如果是葉片式或是900瓦左右的電暖器的話，不建議插超過兩台以上，一般這種認證過的延長線都有過載保護的裝置，你只要插超過1650瓦，它就會啟動防呆機制，開關就會自動跳脫。」

天冷吹暖器也要注意各種安全眉角，才能讓這個冬天暖和又安心。

