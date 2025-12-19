獨家／轉移警力？張文先縱火燒車 再丟煙霧彈砍人

27歲的男子張文隨機攻擊，犯案前疑似為了分散警力，先在中山區林森北路縱火燒車。（圖／東森新聞）





今（19）日下班時間捷運台北車站、中山站發生重大攻擊，27歲的男子張文持刀、煙霧彈攻擊，造成7人受傷、2人死亡，死者包含張文。《EBC東森新聞》獨家掌握，張文在犯下這起重大刑案前，先在中山區林森北路縱火燒車，疑似為了分散警力，傍晚再到北車、中山犯案。

據了解，凶嫌張文住在台北車站附近，俗稱「垃圾巷」的一處租屋處，在犯案前不久才搬到該處，當時因搬家沒收到教召令，沒去報到而被發布妨害兵役。

張文今日下午先在中山區林森北路縱火燒車，傍晚再轉往捷運台北車站犯案，丟擲煙霧彈並砍人致死後，再一路走到中山站以相同手法犯案，接著於中山的誠品高樓墜樓身亡。檢方在張文租屋處中搜出製造汽油彈、炸彈等工具，全案仍在調查中。

