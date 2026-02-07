獨家／轟徐巧芯反被嗆「我先走，他就亂搞」 杜秉澄律師竟是岳母介紹祕辛曝光

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄被控協助詐騙集團將贓款轉換成虛擬貨幣涉洗錢2千多萬元，高院近日開庭審理。（鏡報鄒保祥攝）

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄被控協助詐騙集團將贓款轉換成虛擬貨幣涉洗錢2千多萬元，高院近日開庭審理， 杜秉澄在開庭結束後受訪批評徐巧芯切割，繼續從政對台灣來講是非常大的災難等語引發話題，未料，竟連杜秉澄的律師林拔群都對杜父開轟「我先走，他就亂搞」不禁讓人質疑律師到底是在幫誰。

對於杜秉澄的批評，徐巧芯回擊杜不是她的家人已提告；劉向婕也表示各人造業各人擔，已郵寄離婚協議書，三方各說各話。

對於徐巧芯家族風暴，外界霧裡看花。本刊掌握，早在二年多前，台北地檢署偵辦杜秉澄涉洗錢案時，他被收押期間，一度委任曾參與京華城案的李姓知名律師辯護。

不過，外界不知，劉向婕的媽媽，即杜秉澄的岳母卻暗中聯繫杜秉澄的父親，向杜父極力推薦另位曾任法官的律師林拔群，巧合的是，林拔群跟劉向婕的律師楊尚訓也熟識，劉向婕的媽媽為何極力推薦律師林拔群給杜秉澄的父親，用意頗耐人尋味。

本刊調查，杜父對於親家推薦，為了救子，不但立即與律師林拔群相約在南部碰面並簽了委任狀，並先匯了42萬元，且解除聘任原本的李姓律師擔任辯護人，羈押中的杜秉澄看到父親替他換了律師也一頭霧水。

由於高院近日開庭正在調解相關被告共同賠償被害人與和解進度及意願，杜秉澄的態度跟劉向婕一樣，都願賠錢及進行和解，不過，賠償金額不小，加上杜秉澄遭羈押年餘，原本經營的事業受到重創，他懇求法官及當事人給予時間籌錢，但外界卻傳出全案只剩他不願和被害人和解，令人質疑是否有心人刻意放假消息讓他獨自背黑鍋承擔官司。

林拔群曾任北院法官，律師陳殷朔多年前因不滿林拔群當庭質疑他的律師資格，還向考選部和律師公會全國聯合會等機關團體查閱他的個資，憤而提告林拔群涉誹謗和違反個資法等罪，最高法院認為林基於法官職責，查詢林的律師資格，並無誹謗惡意，判決林無罪確定。

