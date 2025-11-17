獨家／轟隆隆！86歲翁清晨猛催油門擾鄰 燒胎冒白煙

紅色轎車兩邊輪胎冒出白煙，車輛幾乎要燒起來。（圖／東森新聞）





花蓮吉安有住戶指控，一名高齡86歲的老翁常在深夜或凌晨發動車輛猛催油門，一周甚至多達4到5次，還差點火燒車。鄰居這半年來被吵得無法睡覺，但老翁跟妻子表示，只是怕車輛太久沒開會壞掉，才久久去發動一次。對此，警方依法扣留鑰匙，並開罰1萬元，要求老翁家人協助報廢，不讓他再繼續擾鄰。

引擎聲轟隆隆，紅色轎車內的駕駛猛踩油門，發出巨大聲響。駕駛妻子vs.目擊民眾：「你看啦，好扯喔，（搞什麼），出來啦，趕快燒起來了，燒起來了，快點啦。」

蹦的一聲，兩邊輪胎冒出白煙，車輛幾乎要燒起來，駕駛的妻子和鄰居趕快把他拖出車外，原來他是一名86歲的老翁。但他不只白天吵，夜深人靜時，也會不斷催油門，引擎聲大得嚇人，車輛還前進後退移動，鄰居受不了報警求救。

員警vs.駕駛：「你車停好，停這樣，好了，好不要動了，踩剎車，剎車踩著，P檔打好，你下車，你給我下車。」

員警抵達，發現老翁還戴著安全帽在發動車子踩油門，一連多次被舉發，員警依法扣走他的鑰匙，因為這行為真的很擾鄰。

附近鄰居：「時間是大概凌晨3點到5點之間，有一個阿伯他會在原地催油門催大概1、2個小時，我們這的住戶其實都已經很...快瘋了。」

一催油門2小時起跳，鄰居這半年都睡不好。事發在花蓮吉安東海六街，鄰居指控這名86歲的老翁，常在深夜或凌晨發動臨停在路旁的車子，一周甚至多達4到5次，還一度發生火燒車意外。警方多次介入關切，但老翁和妻子都說只是怕車太久沒開會壞掉。

駕駛妻子：「我晚上久久才去，發動一下而已啊，也沒有每天啊，差不多一個禮拜，還是兩個禮拜一次這樣。」

警方表示，高齡86歲的老翁領有合格駕照，車子也停在合法白線，目前只能先沒收鑰匙，並依社維法開罰1萬元，再請家人協助處理報廢，避免老翁又半夜原地炸街，危險又擾鄰。

