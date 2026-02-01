獨家／辛曉琪不顧腳傷「見好友最後一面」！嘆人生無常：好好愛此刻

記者徐珮華／台北報導

辛曉琪出道40年，將於3月28日在台北流行音樂中心（北流）舉辦「好好愛此刻」演唱會。她坦言近年陸續有親友驟然離逝，讓她深刻體會人生無常，也更加認同「愛要及時」的重要性，因此將演唱會命名為此。日前她接受《三立新聞網》專訪，透露曾不惜拖著腳傷，親自前往探望一位臨終朋友，雖然最終無法改變結局，卻也因為見了最後一面而不留遺憾。

辛曉琪不顧腳傷堅持探望好友，因此未留下遺憾。（圖／記者趙于瑩攝影）

辛曉琪2016年底意外摔傷骨折，一度需要以輪椅、拐杖代步。當時有位朋友健康狀況每況愈下，幾乎走到生命盡頭，但對方住處距離甚遠，腳傷尚未痊癒的她無法自行開車前往，只好麻煩住在附近的友人陪同搭乘計程車探望。她表示，當時友人一句「去吧，妳如果去，就不會有遺憾了」，成為自己下定決心的重要關鍵。

最終，好友在辛曉琪探病後約1個月離世，她慶幸當初做了這個選擇，「有時候想太多，覺得『等我腳好了再說』。但問題是腳好了以後，朋友可能已經不在了。」她自認是想到什麼就立刻行動的個性，「因為看過太多無常，我告訴自己想到什麼就去做，這樣才不會後悔，也不會有遺憾。」

辛曉琪悲痛摯友屠穎（右）離世。左為李琪。（圖／翻攝自辛曉琪臉書）

不只這段經驗，辛曉琪在工作上也曾歷經傷痛。與她合作多年的音樂總監屠穎，去年11月意外離世，讓她一度難以調適。她透露對方過世2個月後，首次進行演唱會練團彩排時，正好唱到由他改編的歌曲〈自私〉，情緒瞬間湧上心頭，但為了不影響其他樂手狀態，只能選擇將難過暫時壓在心底。

被封為「療傷天后」的辛曉琪，有時也會因為思念已故父母感到低落，但不會刻意隱藏悲傷或眼淚，而是透過看電影、與朋友聊天等管道釋放情緒。她也經常在社群媒體看到寵物的搞笑影片，還會特地存起來，心情不好時再拿出來看。但當被問及是否會想養寵物作為陪伴，她笑說自己經常因為工作不在家，因此「千萬不能衝動」。

辛曉琪忙於演唱會與專輯籌備，期待為歌迷帶來更多作品。（圖／記者趙于瑩攝影）

隨著演唱會進入倒數階段，辛曉琪也向一路支持自己的歌迷致謝。她表示自己並非經常露面的歌手，但歌迷始終不離不棄，對她而言是非常重要的力量與支持。除了演唱會以外，她也正積極籌備新專輯，期待今年與大家見面，同時著手規劃全新巡演，帶給歌迷更多作品與感動。

