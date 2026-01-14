獨家／辦「生醫界美魔女」洩密？ 調查官出庭猛扯長官 調查局嗆：沒人看過

前台北市調處中正站組長劉錦勳涉洩密被移送懲戒，他今出庭喊冤。侯柏青攝。



前調查局台北市調處中正站組長劉錦勳，偵辦「生醫界美魔女」楊智惠案件時，涉將偵查中的電腦鑑識報告洩漏給原告三顧公司，遭移送懲戒法院。懲戒法院今開庭，劉錦勳喊冤說，辦營業秘密案依規定須寫「釋明事項」，且局本部曾下指示，他才會提資料請三顧說明，過程均經長官審核，他未洩密。調查局則回嗆，本案移轉到北機站後才懷疑涉及營業秘密，「他只是拿後面的資料反駁，業管單位沒人看過。」

劉錦勳偵辦「生醫界美魔女」楊智惠，案子還沒辦完，就遭調職。資料照。讀者提供。

辦「生醫界美魔女」出包，案子飛了

劉錦勳曾榮獲調查局十大傑出據點，卻因此案淪為被調查對象。

這起錯綜複雜的案件源於2018年，三顧生技公司延攬義守大學生科系教授楊智惠擔任董事、董事長及同集團的樂迦董事兼執行長，三顧當年有意投資再生緣公司（後改名超基因生技），但因故告終。2022年7月18日，楊智惠與三顧副董陳宗基因理念不合辭去董座及樂迦執行長職務，於同年10月轉投超基因擔任董事，卻遭三顧提告。

這起營業秘密案原由劉錦勳承辦，但後續傳出調查官拘提楊智惠時濫用戒具，不但非法上銬16小時，也未宣讀法律權利，楊女向法院聲請提審成功獲釋。後續又爆發劉錦勳涉嫌性騷擾楊女的傳聞，導致案子還沒辦完，他就被改調總務處調查專員。不過，經調查後認定性騷擾不成立，但案件已改由北機站接手。

檢方調查後，去（2025）年2月將楊女依違反《營業秘密法》等多項罪嫌起訴，全案正於台北地院審理。

不過，北機站調查期間，赫然查出劉錦勳與三顧陳宗基互稱「兄弟」，另涉嫌洩漏電腦鑑識報告等資料給陳宗基，調查局報請法務部將他移送懲戒法院。檢調後續對劉錦勳發動搜索約談，去年10月依洩密罪諭知30萬交保。

調查官劉錦勳辦生技案，去年反被北檢依洩密罪30萬元交保。資料照。呂志明攝

他稱「按規定」要三顧填資料

懲戒法院今天開庭，劉錦勳親自出庭答辯，和代表法務部出庭的調查局官員唇槍舌戰。

劉錦勳強調，涉及《營業秘密法》的部分，是局本部下指示要寫「釋明事項表」，他才請告訴人三顧填寫，因而提供鑑識報告給對方。「這是局裡的規定。」調查局官員卻當庭反駁說，沒有「釋明事項表」這件事，調查局的卷證裡面沒有，業管機關、經濟犯罪防制處（簡稱經防處）也根本不知情。

但劉錦勳仍主張，「局裡就是規定『事前要寫』，當初台北處報請檢察官指揮偵辦的時候，附件就夾著釋明事項表，如果不存在，檢察官不可能受理。楊智惠的起訴書應該有列釋明事項表…」但法官狐疑地說，起訴書裡找不到，他向法官解釋，「我去北機站做筆錄時有看到釋明事項表，不知道為什麼今天找不到…」其委任律師見狀也補充，「釋明表也可能是以書狀的形式給調查官。」

調查局官員則當庭打臉，強調根據經防處的資料，本案聲請搜索使用的罪名是《刑法》妨害電腦使用罪，根本沒有《營業秘密法》。兩邊各說各話，法官狐疑地問劉錦勳「你立案偵辦的罪名究竟是《營業秘密法》還是妨害電腦使用罪？」

劉錦勳表示，當時三顧委任律師來做筆錄，調查局同意立案後，他在（楊智惠）論文部分加註釋明事項，後來發現有一部份涉及妨害電腦使用，由於後案比較簡單就先偵辦，前案部分就先擺著。發動執行前，也有將兩案同時併給同一個承辦檢察官。

調查局火速自清，將劉錦勳移送懲戒法院。圖為調查局車隊戒護運送待銷燬毒品。調查局提供

調查局打臉：主管都沒看過

調查局官員無法苟同其說法，強調台北市調處當初是以「電腦犯罪」移送楊智惠案，台北市調查處、調查局均未移送《營業秘密法》，雖不確定承辦檢察官後來是否有請三顧提資料，但不管如何，劉錦勳講的這些資料，從未經過經防處的手。調查局曾詢問劉錦勳的主管，無論是站主任、副主任或經防處，都沒人看過這些資料，「總之，釋明表這個東西，直到他離開前都不存在。」

劉錦勳不厭其煩地主張，「提供第一份資料給三顧，本意是讓告訴人填寫，才會把楊智惠的論文給對方，我應該是『訂卷草率』，導致長官沒有看到（釋明表）。至於第二份資料，則是因為有部分檔案被移動過，才會請三顧說明，當時的聲搜書附件都附上這些資料了。」

他回憶，2022年11月中正站立案偵辦，時任溫姓主任剛好有事請假，另一名副主任去查賄，只剩負責情報的時任張姓副主任，當天就是由張簽核，（局本部）潘姓科長應該也有看到，潘是很嚴謹的人，沒有釋明絕不可能送交檢察官。「我可能是工作太繁瑣，才會便宜行事，我每個案子都辦得很好，不可能會去結黨營私。」

但調查局官員無法認同，指北機站接手偵辦後，經由搜索發現涉及營業秘密法，但劉錦勳當初就把論文拍照傳給人家，且他在法務部的考績會也曾說過資料有「附卷」，但其實沒附，也沒報給業管單位，否則不可能在移轉卷證（中正站交給北機站）時沒人看到釋明表。「他只是拿後面的資料來反駁…」

雙方各自的主張天差地遠，整整激辯1個半小時，法官則表示，劉錦勳有沒有通報，法院會深入釐清事實裁示全案候核辦，將改期開庭。

