獨家／辭世不滿一週低調下葬 郭家人齊聚愛物園送初永真最後一程
鴻海集團創辦人郭台銘上週於臉書（FB）中發出聲明，母親初永真於本（11）月6日過世，隨後便隱身，外傳郭台銘哀痛不已，母親後事交由胞弟正崴集團董事長郭台強打理。據本刊掌握，郭母初永真已於本週一低調下葬，為送郭家大家長郭母的最後一程，郭台銘、郭台強帶著子女們齊聚愛物園，鴻海重臣「錢媽媽」黃秋蓮也以姻親身份到場，僅郭守正一家缺席。
先前郭台銘發出聲明時也表明遵從母囑「不發訃告、不設靈堂、不辦公祭」，母親初永真過世後，郭家人也非常低調，上週末郭台銘夫人曾馨瑩出席「永齡銘馨盃」決賽以主理人身份代表致詞時，對外談及對婆婆離世的感受和不捨，至於郭台銘、郭台強及其子女都未主動發言。
據瞭解，郭台銘、郭台強兄弟本週一已低調完成郭母初永真的後事，以家祭方式進行哀悼，為了送郭家大家長的最後一程，愛物園也出現郭家人齊聚一堂的場面，郭台銘夫人曾馨瑩帶著孩子出席悼念、郭曉玲一家也到場，唯郭守正一家未能出席，成為此次家祭中的遺憾。
親自操辦此次家祭大小事務的郭台強，近日也未對外發聲，專心處理家務，而夫人羅玉珍、女兒郭曉玉與兒子郭守富一家現身愛物園，來送大家長初永真的最後一程，也表達了對郭台強的支持和關懷。
此外，不少鴻海老臣都想對老夫人表達追思之意，但這次家祭僅有錢媽媽之稱的鴻海顧問黃秋蓮，以遠房姻親的身份出席家祭，陪同郭董送母親最後一程。
