獨家／農產品輸台「關稅讓利」估美牛、牛奶、馬鈴薯都降價

美國關稅談判結果出爐，美國農產品進口台灣有望降到0關稅，就有進口美牛的肉舖透漏，已經收到供應商2月初降價消息，預估降10%到12%。許多消費者就期盼，那美式賣場的商品是否也會跟著降價，其中像洋蔥如果扣掉原本25%關稅，就會跟國產洋蔥價格很接近，美牛、美國牛乳也有望變便宜。

消費者：「覺得他應該是要降價，該降價的也沒有降價。」

降價降價，大家盼的都是降價，美國農產品輸台有望0關稅，直覺聯想，從美國輸入的商品是不是也該降價讓利。實際到美式賣場直擊，生菜區多數產地都是台灣，只有馬鈴薯、洋蔥、結球、萵苣是美國產，進口稅率10%到25%。

以洋蔥為例，每公斤57元，如果去掉25%稅率，價格有望降到50元以下，就很接近國產洋蔥每公斤43元，而這樣商品也有望更便宜。美國產超耐放鮮乳，兩大罐近4公升245元，如果再扣掉每公斤15.6元關稅，價格或許能更甜。另外很多人愛買的美牛，目前每公斤課徵10元關稅，去年受到產量減少和關稅雙重夾擊，價格居高不下。會不會一起降，美式賣場只表示商品採全球採購，毛利有一定的規範，平均控制在11%。

不只賣場，再到美牛肉舖直擊，如果關稅真降到0，像這樣一塊美國prime無骨牛小排，現在1公斤是4300元，就有望降到1公斤3800元，換算下來一塊肉就差800多塊。

美牛肉舖老闆小威：「供應商有在這個月提前告訴我們說，2月份有望會降價，那降價的幅度可能會落在10%上下，可能10%到12%。」

確實有望降價，不過實際到底能反映多少在消費者荷包上，一切還是得等，種種談判細節公布，才真正有感。

