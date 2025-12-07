獨家／近知名「紅香溫泉」！重機騎士上「力行吊橋」險象環生

愛鄉有百年歷史的力行吊橋。（圖／重機日誌＿教士臉書）





南投仁愛鄉有百年歷史的力行吊橋，近期因為重機車友騎車上橋、護欄只到腰部的驚險畫面，在網路瘋傳，引發安全疑慮。這座吊橋是居民的運輸農產的重要便道，有民眾擔心，重機頻繁通行，恐怕會加重橋體負荷，萬一纜繩撐不住，後果不堪設想。對此公所表示，兩天前已經封橋，要展開一個月整修，未來只開放輕型機車通行，但因無法可罰、難以執行管制，管理仍是一大挑戰。

騎上力行吊橋，經過樹叢間遼闊的山谷 ，讓人心情都好了起來，但下一秒整台車左右晃了一下，怎麼看怎麼可怕，因為吊橋圍欄高度只到騎士腰部相當驚險。

廣告 廣告

一堆重機車友都來挑戰力行吊橋，因為直線加速不能停，連騎1分鐘懸在百米高空，根本極限挑戰，需要高超技巧跟強心臟，否則一不小心倒車就是墜谷傷亡。

其他車友：「當初去的時候，我是真的覺得滿恐怖。」

南投仁愛鄉的力行吊橋，就位於力行產業道路，周邊景點除了有紅香溫泉外還有台大梅峰農場，許多民眾趁周末假期來旅遊，力行吊橋也成為拍照打卡的熱門景點，重機車友的影片更引發跟風熱潮，對當地居民來說它更是運輸農產的重要便道。

其他車友：「我聽他們說那個是當地的便橋，如果你不騎那的話，可能要多花個5到10分鐘。」

在地居民騎車載農產上吊橋，因為從投89鄉道繞一圈900米騎車大約3分鐘，騎力行吊橋只要30秒到1分鐘，截彎取直方便省時，但對於不熟悉路況的，民眾來說危險重重。

其他車友：「如果你騎到一半，你真的重心不穩倒車的話，就有可能有點危險。」

日據時代就興建的力行吊橋，有著近百年的歷史文物價值，民國91年竣工，100年重建後開放通行，平均2-3年就會維修一次，光是修鋼索最少600萬元，整體經費至少破千萬，預算難爭取，就有民眾建議公所應避免重機行駛，萬一橋面不堪負重，導致纜繩斷裂發生憾事，到時想挽回也來不及。

南投仁愛鄉公所王秘書：「吊橋目前禁止通行，目前有拉封鎖線，廠商在等材料，禮拜二（12/9）才能夠進場開始維修。」

公所強調2天前吊橋就已經封鎖，預估整修一個月，等到修好後輕型機車可以通行，但太重的紅黃牌重機就禁止進入，不過沒有相關法條管理無法可罰，偏遠山區又難派人站崗攔停，當地居民的用路需求，觀光發展跟公共安全，三方考量下，中央地方缺少魄力強制執行管理，未來出事就是大問題。

更多東森新聞報導

川普「國安戰略」8度提台灣 總統府揭4背後含意

快訊／恐怖車禍！拖板車自撞安全島衝對向 司機宣告不治

美「國安戰略」8度提台灣 喊：不支持片面改變台海現狀

