獨家》近10治療師無照執業？國訓中心遭爆違法治療運動員

高雄左營國家運動訓練中心遭爆未取得合法執業場所資格，卻有物理治療師、心理諮商師長期在中心內幫運動員做治療，引發爭議；據悉，部分治療師到職後得知此爭議，卻考量國訓中心工作對專業履歷加分，冒著風險仍選擇留任；議員呼籲，法規是否不完備，相關單位應查清楚；國訓中心回應，培訓期間醫療支援均屬非營利，一切合法合規。

投訴人指出，民國112年起，中心內部就開始聘任物理治療師，近年也招聘心理諮商師，這些師級專業人士合計共近10人，不僅依照各項比賽隨隊出國，也會常態性地在中心內協助運動員生活治療，但中心未取得合法執業場所資格，讓運動員們和治療師都相對沒保障。

不具名的治療師也指出，部分同仁到職後得知此狀況，自己也無法做個人執業登記，做治療時都要特別小心，甚至不敢在密閉空間治療，只能在走廊上或戶外空間「關懷」選手。

高市議員白喬茵認為，國訓中心所聘用的心理諮商師及物理治療師，都是精挑細選的專家，但法規上的不完備，恐造成選手有即時需求，卻無法立即處理，同時也造成治療師執業過程中綁手綁腳，深怕誤觸違法的紅線，國訓中心應盡速針對此問題做解決方案，確保選手與相關人力的就業權益與執業安全。

對此，國訓中心回應，中心依《國民體育法》第25條規定，於國家運動培訓期間，聘任物理治療師及諮商心理師，提供運動員身心健康相關支援，均屬非營利、非對外的內部訓練，一切合法合規。

投訴人向本報指出，國訓中心未取得合法執業場所，卻聘用專業人士在中心內做治療；國訓中心則強調，心理諮商室部分，已向相關單位完成申請通過，聘任的專職諮商心理師也已完成執登。（讀者提供／紀爰高雄傳真）

心理諮商部分，中心於去年聘任專職諮商心理師後，即注意到執登及機構設置法規要求，在尚未完成合法執業場所建置前，並未安排執行治療，而是以輔導宣導、制度規畫等行政工作為主，若選手有諮商需求，中心有長期與外部合作的合格諮商師予以協助。

國訓中心強調，目前心理諮商室已向相關單位完成申請通過，聘任的專職諮商心理師也已完成執登，中心也同步推動醫務室及相關設置，預計今年5月底完成，將確保各項支援依法合規。

