獨家／迪化街出現「未來年貨」！民眾買回家嚇喊：不敢吃

有民眾昨天（31日）到迪化年貨大街買了小魚乾、杏仁粉等製品，回到家發現製造日期竟然是今天2月1日，讓他覺得買到了有食安疑慮的未來年貨，直說自己不敢吃。被控訴的攤商老闆解釋，東西都是1月31日製造，但有效日期的標籤只做了1日、10日、20日，向消費者道歉說有疑慮都可以退貨。不過這涉及標示不實，北市衛生局將派員稽查，最高可罰2億元。

投訴民眾劉先生：「不敢吃，不敢吃。」

再怎麼冷靜地說出「不敢吃」這三個字，都能感受到劉先生對產品滿滿的疑慮。這位劉先生昨天在迪化年貨大街買了一共2000元的各種小補品，當中有蔓越莓也有杏仁粉，還有小魚乾以及蓮藕粉，但是鏡頭一拉開，魔鬼藏在細節裡，製造日期怎麼會是2/1？購買時間明明就是1/31，讓消費者直呼很問號。

投訴民眾劉先生：「我想說這個東西是有點誇張，在年貨大街出現很不應該，因為畢竟年貨大街是每年台北市政府滿主要的一個年節活動。」

甚至誇張一點的，蓮藕粉有效期限是到2028年6月30日，期限是兩年，那往回推，製造日期不是應該在2026年的6月嗎。各種來自未來的商品，讓劉先生質疑攤商標示有問題。

投訴民眾劉先生：「製造日期上面的日期，應該都是用貼紙再貼過，回去找店家，看就是希望他們把費用退給我們。」

被投訴攤商洪先生：「拿來退我都給你退，非常誠意的，我跟他說對不起，本身（製造）是1/31，跟2/1是差一天而已。」

實際找到銷售攤商，知道理虧，退貨退錢都ok。而劉先生買的地點就在這，靠近迪化年貨大街尾巴的攤販，民眾來來往往，多少都會看一眼。被指控製造日期出了錯，老闆說一切都是誤會。

被投訴攤商洪先生：「我公司（製造日期）是1日、10日、20日、30日，是這樣子，所以說那個說不是未來產品，是給客人方便，它本身認識這個東西，保存期限是一年，我有寫在這裡，是一年的，所以很放心。」

雖然努力強調產品都很新鮮，是近期所做，但這樣的標示不清，現在台北市衛生局也說要派員稽查，如果涉及標示不實，就會依法處4萬到2億元罰鍰。

記者vs.被投訴攤商洪先生：「（會跟客人說清楚一點嗎），對對對。」

攤商強調自己會改進，只是不管是誰，看到這些未來商品，心裡都會覺得怪怪的，光是口頭解釋這些疑慮，恐怕難以消除民眾滿滿的顧慮。

