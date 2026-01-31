獨家／迪化街年貨大街開張！人潮擠爆「寸步難行」

迪化街年貨大街今天開張，湧入大量顧客來搶採買試吃。（圖／東森新聞）





為期兩週的迪化街年貨大街今（31日）開張，中午12點正式封街管制，周末下午湧入大量顧客來搶採買試吃，人潮一度多到幾乎寸步難行。而為了防止「偷斤減兩」，服務台還有特別設置「公秤」，而《EBC東森新聞》也買了三家不同店家的零食，實測店家秤和公秤，秤起來是否會有差。

密密麻麻人頭，把整條街擠到寸步難行，此起彼落的叫賣聲，迪化街開張第一天，周末下午這人潮，已經能感受到滿滿年味。迪化街年貨大街1/31正式登場，一路封街到2/15，可以看到大家都在搶著跟今年主題造景白爛貓搶合照打卡，而在指定時間地點，也可以領取白爛貓福錢。

整條街滿滿試吃，顧客一買就是好幾大袋。

顧客：「買了木鱉果茶，還有買了湯頭，收穫滿滿，我還從中壢過來，要買很多，因為接下來這邊可能人會很多，所以今天就要開始備貨。」

澳門顧客：「剛剛來才知道有年貨大街，全部都是要送人還是自己吃都有。」

連國外觀光客也買到手軟，實際逛一圈，多數糖果都是100克59元，東抓西抓一小包就要就近百，再來包魷魚絲，一斤680，秤一包200塊，提起來怎麼好像有點輕，拿來這就知，有沒有貓膩。

為了防止偷斤減兩情況，服務台也特別設置一個公秤，而我們也分別買了三家不同的糖果和魷魚絲，就來秤秤看，跟店家秤的一不一樣。

兩家150克糖果秤起來確實都是150克，200塊魷魚絲，約176.25克，重量也相同，也有顧客帶著零食來檢查。

顧客：「半斤八兩有時候感覺比較輕，你沒有秤不知道。」

公秤後方，甚至還有刑警作證，再加上消保官巡查，抓到店家違規最高罰10萬，畢竟年貨大街大家搶試吃瘋採買，肯定也不希望遇上「鬼秤」，多花冤妄錢，破壞採買年貨好心情。

