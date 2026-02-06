獨家／迴轉撞翻民宅前魚缸落跑 屋主：整缸魚滅門

嘉義朴子市一名男子要路邊停車時，迴轉撞倒民宅前的生態魚缸。（圖／東森新聞）





嘉義朴子市一名男子要路邊停車時，迴轉撞倒民宅前的生態魚缸，15隻魚兒都跳出來，蓮花等植物都枯掉了，屋主度假回來，調監視器揪出元兇，報警後對方打來，辯稱不知情也沒道歉，讓屋主很生氣，他說生態缸養了八個月，花了很多心血，觀賞魚被滅門，她重新養一缸，對方卻不覺得自己有錯，除了求償不排除提告。

嘉義縣朴子市這處民宅前，一部汽車迴轉時，撞倒放在車庫前的魚缸，魚缸翻倒了不僅水流出來了，魚也跳了出來迴轉後的汽車，在路邊停好車，駕駛拉著行李箱往回走，但他頭撇向另一邊看，不知是否知道自己剛剛闖禍了，這是1月30日發生的事，六天後魚缸主人度假回來，看到植物都乾掉了，相當傷心，因為辛苦養了八個月的生態缸，裡面除了有蓮花、生態螺還有15隻觀賞魚，被撞後幾乎是整缸滅門。

魚缸主人陳先生：「我們是回來之後，發現魚都不見了，我們魚缸擺放的位置，也不是在道路上，是在車庫範圍內，是車頭直接吃到，我們隔壁戶的車庫裡面，去做迴轉。」

魚缸主人調閱監視器，將影像公開在網路上，譴責落跑的駕駛冷血將魚缸清空，引發熱議。不少人留言真的很扯，還有人心疼一缸魚，說魚是有生命的，肇事者違反動保法，也有人抱不平說，當事人報警後，落跑駕駛回應了。魚缸主人陳先生：「一句道歉都沒有，就是完全推給我說就沒看到，有點誇張，我們前前後後也花了大約八個月去養這一缸魚。」

被撞的魚缸還看得到被擦撞的痕跡，屋主重新放入幾隻小魚，但要重建生態缸，除了購買魚苗還要培菌，包含生態平衡技術，重新造景等，因此向對方求償12000元。水族館業者說，少了馬達讓水流動，戶外的生態缸要維持，真的很花時間與心血。

水族館業者許先生：「養生態缸，都是要半年以上會比較穩定，那種蓮花從幾百元到上千元，然後比賽的到上萬元都有。」

門前的生態缸一切得要重頭來過，屋主保留法律追訴權，就等對方一句道歉。

