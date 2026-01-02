獨家／追星族演唱會租神機拍「fancam」業者月收破3百萬

許多粉絲為了拍下偶像的完美畫面，選擇租借「演唱會神器」。（圖／東森新聞）





近期韓團藝人經常到台灣開唱，不少粉絲為了能清楚拍下偶像美貌，因此還會特別租借「演唱會神器」來記錄，甚至有網友整理出三大神機來比較。對此租借業者透露，每逢韓團抵台開唱，租借手機就會變得很夯，甚至再前一個月就會被租光光，月收入破300萬。

BABYMONSTER在舞台上又唱又跳，火力全開，這是粉絲的fancam，完美瞬間全紀錄，不說你可能以為是攝影機，但這可是演唱會神機，把女神們拍的很高清。粉絲：「這隻手機不是說不好，就是拍得不夠清楚，所以我現在買這個S24ultra，畫質我只能說無敵了。」

廣告 廣告

粉絲為了追星，無所不用其極，不惜花上高價買新機：「這麼多隻手機，一字排開哪一隻，才能把偶像拍的最清楚，現在網友就票選出這兩款，SamsungS25ultra，iPhone17ProMax。」

三星這隻專門為演唱會打造，擁有最高100倍變焦，被稱作是演唱會神機，還有apple也被堪稱是錄影穩定之王，而第三名則是vivox300pro，但是想要拍的清楚，就得在外接鏡頭。

租借手機業者Eric：「如果你單純以相機鏡頭去拍攝，效果還是沒有ultra系列好，它一定要搭配額外接的鏡頭，但他現在的鏡頭，很多演唱會是禁止的。」

再實際拿出演唱會影片比一比，三星的畫質成色，及防震效果，確實都比蘋果VIVO來的好，也更清晰，難怪可以成為追星神器。近年來韓國團體，頻頻來台開唱，有些人雖然沒有換新機，但想要租神器來拍，而不同手機型號價格也有差異，以三星S25ultra來看，租借一天1600元，若是單算出租營收，單單一個月粗估就能賺進300多萬。

租借手機業者Eric：「只要是一些比較有名的韓團過來，大部分都不會有庫存，很可能一個月前，就已經預約額滿。」

業者還透露，這個月金唱片移師台灣，去年12月神器全被租光光，不容小覷，粉絲想記錄本命商機。

更多東森新聞報導

獨家／買高級香氛線香卻「容量不足」 客控被當冤大頭

只剩幾小時！勞保紓困貸款23:59截止 錯過就沒了

今晚起急凍！冷氣團威力「這時」最強僅剩7度

