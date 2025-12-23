獨家／追「罕氏家居」負責人潛逃！涉1.2公噸大麻走私遭通緝

從現場觀察，店內一片漆黑，就連後門也已經關上鐵門。（圖／東森新聞）





挨控捲款跳票，害眾多買家求助無門的「罕氏家居」，其實在地頗有名氣，從1991年經營至今已有34年歷史，沒想到如今卻爆出疑似詐欺案。《EBC東森新聞》實際追查發現，該公司負責人早在2023年就因涉嫌協助幫派，將大麻藏匿於家具中進口來台，因遲遲未到案，已遭列為通緝犯。前員工也透露，目前家居門市實際由妻子與兒子負責經營。

不論是北歐風還是工業風，設計團隊都能應付自如，從開發設計到生產製造，主打「一條龍服務」。罕氏家居位置就在捷運紅樹林站正對面，不過現場觀察，一側鐵門深鎖，另一側只開了一小縫，但已不見人員進出，附近鄰居這樣說。

附近鄰居：「就是太勞累引起的啦，聽說人有住院。」

店內一片漆黑，就連後門也已經關上鐵門。鄰居口中的「老闆生病」指的其實不是負責人，而是罕氏家居的資深傢配師。

罕氏家居資深傢配師Sally：「哈囉大家好，我是 Sally，是罕氏家居的資深傢配師。」

從公司官網資料顯示，罕氏家居負責人為陳季平，但目前實際經營的卻是他的妻子與兒子，背後原因恐怕與這起案件有關。

2023年警方一場緝毒行動中，查出負責人陳季平因經濟狀況不佳，涉嫌協助海盜幫將1.2公噸大麻夾藏於家具中。台美警方聯手破獲走私案，但當時陳季平人已不在台灣，檢察官隨即發布通緝。

進一步追查，發現早在2021年，陳季平就曾以不動產借貸，卻遲遲未清償上千萬元，房產甚至遭拍賣。更早在2019年也有兩名員工提告，指控老闆以虧損為由資遣，卻未依法給付資遣費，法院判決陳季平須賠償員工薪資。

罕氏家居前員工：「兒子說老闆已經潛逃，公司金流狀況很奇怪，尤其我們上班的時候，還收到勞工保險局的催繳信件。」

知情人士也曝光兒子的手寫信，強調他與母親對陳季平過去的糾紛完全不知情，面對高昂成本與公司瀕臨倒閉的狀況，實在不知該如何是好。母子努力維持營運，卻在前債未清之際，又捲入新的詐欺糾紛。《EBC東森新聞》多次致電、傳訊向業者求證，截稿前仍未獲得回應。

