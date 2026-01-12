獨家／退租要求「全屋油漆」 租客控房東「扣押金6萬不還」

桃園有租客控訴，日前退租時，房東卻要求他得全屋油漆才能退押金。（圖／東森新聞）





桃園有租客控訴，日前退租時，房東卻要求他得全屋油漆才能退押金，包括客廳、房間、廁所，都要恢復原狀才能點交，但租客不滿，合約上並沒有要求得重新粉刷，而且像是廁所的牆壁、地板，留下發霉潮濕的痕跡，是屬於正常使用，不滿房東處處刁難，兩個月將近6萬的押金，到現在還扣著不還。

當事租客高先生：「所以你的意思是說，你當初給我是白白乾乾淨淨的，然後你現在要我退租的時候，要把它全部油漆。」

租房租了3年，現在要退租，被要求全房都要油漆。當事租客vs.房東：「浴室發霉，都沒有整理，（這發霉叫沒有整理）。」

從客廳房間到廁所，高先生控訴，房東處處針對，兩個月6萬押金還扣著不還，7日說要退租，聲稱房東原本說四天後11日退還押金，到了當天還是沒退，現在又說要延到14日，還要扣半個月租金。

當事租客高先生：「最重要的是，三年內一直陸續漲我房租，原本26000多元，然後今年漲到3萬塊。」

如何才算恢復原狀，雙方認知不同，實際對比租前租後，房間使用過後，牆壁黑黑確實有點污垢，再來到廁所，天花板和地板有發霉潮濕的痕跡，但高先生不滿，房子住久了，怎麼可能變全新。

當事租客高先生：「這個紗窗，我花3000幫他換新的，當初給我們的破的黏膠帶的，這滑起來很順，你看很順。」

高先生加碼控訴，退租前自掏腰包換紗窗，房間壁癌，地震後牆壁龜裂，多次反映也都沒改善，如今又被刁難。據了解，房東已交代屋內禁止任何人進入，那又該如何找人粉刷清潔？《EBC東森新聞》實際致電房東求證，只說目前已經處理好，不願多作回應。

律師李育昇：「依租約，承租人應負回復原狀的義務，但並不包括要將室內全部重新油漆細部清潔。」

律師表示，租屋合約並沒有要求得油漆，這樣恐怕無法律依據，雙方如今各說各話，只希望能盡快解決糾紛。

