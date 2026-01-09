獨家／送台大還是上台大？ 女狂巴頭稱「開智慧」網友罵翻

一名女子在廟內文昌帝君殿前，不斷用力拍打信眾頭部，宣稱此舉能夠獲得神明加持、協助「開智慧」。（圖／翻攝自爆料公社）





台中知名廟宇樂成宮近日發生一起引發熱議的事件。一名女子在廟內文昌帝君殿前，不斷用力拍打信眾頭部，宣稱此舉能夠獲得神明加持、協助「開智慧」。畫面流出後引發網友撻伐，甚至諷刺表示「還沒考上台大，恐先被送進台大醫院」。對此，樂成宮廟方緊急出面澄清，強調該行為與廟方完全無關，係外來人士私自進行，未來將加強管理以防範類似事件。



根據民眾拍攝的影片內容，事發地點位於樂成宮二樓，現場傳出響亮的拍打聲，只見該名女子對著一名雙手合十、不敢動彈的男性信眾頭部猛力拍打，前後次數超過三十下；隨後該女子更一手按住對方腦門、一手揮舞，口中念念有詞，聲稱這是經過文昌帝君加持的特殊儀式。

廣告 廣告



如此激烈的手段讓不少目擊民眾看傻了眼，質疑這是否為廟方推出的新服務。影片在網路上傳開後，輿論一面倒批評太過誇張，有網友戲稱這根本是「打得好在台大當醫生，打不好去台大看醫生」。實際走訪現場，參拜民眾多表示無法接受，有人認為心誠則靈，不需要進行此類儀式；也有民眾直言，若真要進行儀式也該控制力道，這種打法實在令人擔憂。現場亦有民眾指出，廟方入口處其實都有公告，禁止私自進來進行任何儀式。



針對這起爭議，樂成宮常務董事洪榮吉嚴正駁斥，指出這完全是外來信眾的個人行為，與廟方毫無關聯。他更無奈表示，樂成宮並不會使用這種方式替人祈福，如果透過敲打頭部就能開智慧，那全國的補習班恐怕都不用開了。



廟方進一步說明，樂成宮平時僅提供一般參拜、新車過火及收驚等傳統服務，並無所謂的「拍打開智慧」。廟方承諾後續將加強館內巡邏與管理，避免類似情況再次發生，同時也呼籲民眾若在廟內發現可疑行為，應第一時間向工作人員反映，共同維護清靜的參拜環境。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

離奇奪命！台中男喊移車突消失 「人卡車門與牆」慘死

台中、高雄跟進營養午餐免費！ 黃偉哲怒：要這樣炫富嗎？

超毛！殯葬業「佛祖車」自己動了 台中女慘遭輾過

