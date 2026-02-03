獨家／送禮要快！ 物流進入「繁盛期」 伴手禮店「趕單」防卡關

知名蛋捲店幸福張年節出貨量大，最後下單配送日期限只抓到2／6。（圖／東森新聞）





年關將近，不少民眾都會準備要送禮盒給親朋好友，不過如果再晚一點準備，恐怕過年時會沒有辦法到貨，因為現在正處於貨物繁盛期，因此各大伴手禮名店，很多店都抓26為最後出貨日，晚一點的雖然也還有，不過業者也提醒，最好提早下單，避免卡在年節高峰期。

好幾箱禮盒搬上物流車，店內還堆了好幾座小山等出貨。

業者vs.顧客：「如果可以的話，我們就今天把它送出去，（好啊好啊好啊。）」

知名蛋捲店幸福張年節出貨量大，最後下單配送日期限只抓到2／6。蛋捲伴手禮店業者吳佩欣：「我們每天都會遇到突發的訂單，所以我們每天早上都會有，各種不同的臨時任務，2／6之後再出宅配車，就會有一點小緊張，因為怕會有收不到貨的狀況。」

廣告 廣告

要是時間再晚才宅配，禮盒很有可能就是春節期間或年後才會到，而像微熱山丘也一樣，出貨時間也抓很早提前到2／6。

民眾：「我都會提前，像我今天買，也是要寄到南部給親戚的，我怕就是說下個禮拜寄的話，會比較來不及。」

民眾：「就會提早個兩三天之類的，冷凍的話就會提早送，因為畢竟貨物太多，也不能去責怪物流。」

再看看知名百年餅店，店內出貨的生產線也超級忙碌，訂單量不斷湧出。顧客想要在年節前收到貨，台北犁記最晚是訂在2／12要出貨，而這也是緊繃期限，因為物流的繁盛期也要到。

每到年節前夕，物流量大增，根據宅急便的官網公告，契約客戶約在2／2進入繁盛週期，若是非契約客戶，會提前暫停到府集貨，等於無法保證隔日配達跟指定日期，另外，宅配也不是春節期間都有營運。而宅配通也希望顧客，2／2前就要完成禮盒寄送，雖然春節宅配仍有送，但不確定因素太多，年節想送禮還是趁早。

更多東森新聞報導

檳榔攤女員工夜班遭騷擾 超商物流司機：妳自X嗎！

海南封關運作啟動 台商見證物流效率

數週內狂跌7成！台人愛吃「1水果」在陸價格創新低

