獨家》逆向輸出！台灣女孩勇闖韓國啦啦隊：好像在做夢

來自台灣的女孩TinTin，成功闖進韓國啦啦隊，開始新的人生。（圖／IG@1120_tintin授權提供）

台灣啦啦隊文化紅遍國際，近幾年成功吸引大批韓國啦啦隊女神來台發展，追尋舞台夢。不過，有位台灣女孩TinTin逆向輸出，一通電話竟改變她的人生，幸運和大前輩徐賢淑、朴騏良同隊，宛如開掛般的故事，讓人聽完嘖嘖稱奇。

一通電話改變命運！台灣女孩逆向輸出變韓啦

和徐賢淑、朴騏良、安惠志、藤本彩花同屬經紀公司的TinTin，目前就讀韓國中央大學放送演藝系4年級，在今年9月幸運接獲邀請，一通電話、一場棒球賽事決定轉變身分，成為韓國啦啦隊的一員。她笑稱，其實自己從未了解啦啦隊，面對未知的領域，原本是抱著試試看的心情，沒想到一待就是三個月，直到現在。

「一定要有熱忱，才堅持的下去！」這是TinTin在韓國跳啦啦隊的真實心聲，雖然才跳三個月，但球場的熱情氛圍卻深深感動了她，即便團隊只有13名成員，要應付5支不同球隊的應援，大家又累又忙，但TinTin樂在其中，再加上公司、團隊氛圍超好，讓她大讚這份工作超級幸福。

TinTin笑著回憶，明明自己只是菜鳥，9月中旬接受邀請，結果不到三個禮拜就親自上陣，還火速拍完球隊宣傳照，讓她直呼「我好像在作夢一樣！」直到現在，每天一結束比賽都還是有這樣的想法，不敢置信自己的人生。

兩位傳奇女神徐賢淑、朴騏良，親自指導TinTin。（圖／IG@mong2_mom）

徐賢淑、朴騏良傳奇女神親自指導！tintin竟不知道是誰

有趣的是，因為沒有接觸過啦啦隊文化，所以TinTin起初完全不知道徐賢淑、朴騏良是誰。在什麼都不知道的情況下，就被徐賢淑拉進群組，首次踏進舞蹈教室的那天，做完簡單的介紹後，二話不說直接開始了訓練。直到被朋友看到聊天訊息，「妳不知道她們很有名嗎？」TinTin才恍然大悟，原來兩位漂亮姐姐的名號，早已傳遍整個韓國。

TinTin擁有白皙的皮膚和纖細的身形，和徐賢淑同台宛如姊妹。（圖／팅팅tintin授權提供）

只有13人跳5支球隊！開場、局間表演大不同

TinTin也分享練習祕辛，她們一個禮拜只練一次，但練習量最長8個小時、最少4個小時，大約2到3個禮拜就得學習一支新的舞蹈。另外，還包含5支球隊的開場、局間表演，以及各球員的應援，由朴騏良負責編舞，每次的表演都會盡量做到不重複，就是希望帶給球迷朋友們更新鮮、更有趣的娛樂饗宴。

宛如娃娃般TinTin，不僅皮膚白皙、身材纖細，還擁有168公分的傲人身高，一頭金髮，站在徐賢淑旁邊就像姊妹，但兩人卻是隊內少數需要穿增高鞋的成員。原來其他人至少都有175公分以上，為了配合團隊整齊性，她和徐賢淑都有特別增高。她表示，有次排球整整打了5局，而且啦啦隊是沒有休息的，結果整場跳下來腳超級痛，回到家一量才發現竟然有8公分。

TinTin說，雖然過程很累、很辛苦，自己還只是個菜鳥，但她十分熱愛這份工作，以及啦啦隊的身分，希望透過自身經歷，和在韓國啦啦隊故事，讓台灣朋友們知道，「我們很努力、很認真、很認真地在應援！」消除大家對韓啦啦隊的負面標籤。

今年目標完成一半！tintin盼和傳奇姐姐們帥氣表演

現在的TinTin半工半讀，一邊忙著考試唸書，一邊參與啦啦隊應援活動。目前是韓國職業足球隊「FC首爾」、職業男子籃球「首爾SK騎士隊」、職業女子籃球「牙山友利銀行隊」、職業男子排球隊「仁川大韓航空金寶」、職業女子排球隊「GS加德士」的專屬啦啦隊。雖然自認舞蹈不夠成熟，動作記舞較慢，可是TinTin相當樂觀，期許明年更加進步，帥氣地和姐姐們一同表演。

