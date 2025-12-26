獨家／逆向高速連撞四車 其中一部噴飛倒退嚕到對街

黑色轎車車頭全毀。（圖／東森新聞）





昨（25日）深夜，屏東萬丹萬壽路發生一起驚險連環車禍。一輛黑色轎車高速逆向行駛，接連撞上停放在路邊的多部汽車，有的被撞進騎樓，有的甚至被撞飛、倒退到對街，巨大撞擊聲響，驚動附近居民。

附近民眾聽到刺耳煞車聲與猛烈碰撞聲，紛紛跑出屋外查看。記者vs.目擊者：「應該撞了四、五部，（你有看到他嗎），他往這邊走。」

現場一片狼藉，被撞壞的車輛一字排開，包含遭撞飛的車輛在內，總共四部汽車受損，還波及路旁盆栽，兩家店家的招牌也被撞毀。肇事黑色轎車車頭嚴重毀損。員警隨即到場處理，並對肇事駕駛進行檢查。

廣告 廣告

員警vs.肇事駕駛：「（車上我會幫你檢查喔，我直接打開了喔），沒問題啦，有一個門壞掉了。」

強烈撞擊之下，肇事駕駛頭部受輕傷，警方對他進行酒測及毒品快篩，結果皆呈陰性反應。

當地民眾：「很大聲的煞車聲，聽到砰一聲，我們趕快下來看。看起來不像喝酒，比較像是分心，車子還被撞噴到對街，很恐怖。」

肇事駕駛向警方表示，事發當下是因為低頭撿手機，導致車輛失控釀禍。不過說法仍有待警方進一步釐清。

被撞的車輛不少輪框變形、輪胎歪斜，車主隔天還得趕著上班，卻無法及時修車，直呼倒楣。後續相關肇責與賠償金額，仍由警方與保險單位進一步處理。

更多東森新聞報導

苗栗毒男持刀傷婦 檢聲請羈押獲准

快訊／台中嚴重車禍！男騎士命危 骨頭外露血濺馬路

女中尉偷吃已婚3寶爸同袍懷孕了！正宮崩潰怒告

